Janša se je na hrvaški TV zagovoril, tole je povedal o očetu (VIDEO)

Prvak stranke SDS Janez Janša je gostoval v oddaji Bujica pri voditelju Velimirju Bujancu, ki je znan tudi po svojih skrajnih desničarskih načelih.

Ko sta govorila o povojnih pobojih, je Janša povedal, in to dvakrat, da se je njegov oče rešil iz Hude jame. Enkrat je rekel tako: »Moj oče se je rešil iz Hude jame. Če se on ne bi rešil iz Hude jame, mene seveda tukaj ne bi bilo.«

Da se je Janša starejši rešil iz Hude jame, ne drži. Kot je zgodbo doslej opisoval Janez Janša, naj bi se njegov oče rešil iz jame pod Macesnovo gorico. Ta je v Kočevskem rogu, približno 100 km od Hude jame.

Kot je Janša pozneje pojasnil za portal N1, je pri njegovi izjavi šlo »za lapsus, ker je voditelj govoril o Hudi jami kot simboličnem nazivu za morišča. Mišljena je bila jama pri Macesnovi gorici.«

Celotno oddajo si lahko ogledate tukaj: