Janković o mladih, ki so zažgali mavrično zastavo: »Očitno nimajo prave vzgoje«

Zaradi sobotnega homofobnega incidenta, ko je skupina mladih ob začetku festivala LGBT-filma strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor v Ljubljani in jo zažgala, na Mestni hiši v Ljubljani od ponedeljka visi mavrična zastava, je povedal ljubljanski župan Zoran Janković in dejanje obsodil. Kot smo že poročali, so mavrično zastavo pred tem obesili na ministrstvu za zunanje zadeve.

Mavrična zastava na Mestni hiši »kar nekaj časa«

Dejal je, da je dejanje daleč od tistega, kar zagovarjajo v Mestni občini Ljubljana in kar zagovarja sam. »Moje mnenje se ni spremenilo: živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti,« je zagotovil. Odgovor mestne občine na incident pa je mavrična zastava, ki bo na Mestni hiši »ostala kar nekaj časa«.

Janković je obsodil dejanje skupine mladih. »Očitno nimajo prave vzgoje, ki pomeni, da se ne delimo po barvi kože, spolu, veroizpovedi ali političnem prepričanju,« je dejal.

Incident so obsodili tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh ter organizator festivala društvo Škuc.