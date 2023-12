Fajonova izobesila mavrično zastavo, Janša objavil tak posnetek (FOTO)

Na sobotni incident ob začetku 39. filmskega festivala LGBT v Ljubljani se je odzval tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in homofobno nasilje najostreje obsodil. Hkrati je pozval k vzpostavitvi okolja, kjer se bodo vsi počutili varne in sprejete.

»Nihče se v naši družbi na podlagi osebne okoliščine ne bi smel počutiti ogroženo in izključeno. To je apel tudi za vse nas, za vlado in ministre, da pričnemo intenzivneje z izvajanjem politik, da bi ustvarili okolje, kjer se vsi počutimo varne in sprejete,« je v odzivu zapisal minister.

Ob tem je dodal, da »smo bili v soboto v Ljubljani ponovno priča homofobnemu nasilju. Skupina nasilnežev je na otvoritvi Festivala LGBT filma strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor in jo zažgala. To žal ni prvi tak incident v tem letu, napad na LGBT+ skupnost se je zgodil na Paradi ponosa v Ljubljani in v Mariboru, kar jasno kaže na porast nestrpnosti nad manjšinami. Takšno nasilje najostreje obsojam,« je še zapisal Mesec.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je zapisala: »Neizmerno me žalosti, da moram prav na svetovni dan človekovih pravic in ob 75. obletnici SDČP obsoditi sovražno dejanje zoper LGBTQ+ skupnost. Zažig mavrične zastave je strahopetno dejanje sovražne manjšine, ki jo kot moderna, v prihodnost usmerjena družba, ne sprejemamo.« Ob tem je objavila tudi fotografijo poslopja ministrstva kjer so v znak podpore izobesili mavrično zastavo.

Sobotni začetek 39. festivala LGBT filma v Ljubljani je zaznamoval incident, ko je skupina mladostnikov, starih od 15 do 18 let, nad vhodom v Kinodvor strgala mavrično zastavo in jo zažgala. Na dogodek so se nato odzvali nekateri predstavniki slovenske politike in civilne družbe.

Incident obsodil tudi vrh države, Janša objavil posnetek ...

Incident so obsodili predsednica države Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Odzvali so se tudi v društvu Parada ponosa in Inštitutu 8. marec.

No, prvak SDS Janez Janša se je na zažig mavrične zastave odzval drugače. Objavil je posnetek umetniškega performansa, ki vključuje slovensko zastavo in zapisal: »Tole je bila “umernost”. Kljub temu, da je slovenska zastava določena v Ustavi RS in zaščitena z zakonom. «