Janez Čebulj je govoril celo v indijanskih narečjih

Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas in Občina Cerklje na Gorenjskem sta v polni kulturni dvorani v Adergasu pripravila predstavitev nove knjige Janez Čebulj: misijonar, pesnik in popotnik avtorjev Barbare Rezar Grilc in dr. Marka Freliha.

Dogodek je obogatil tudi kulturni program, v katerem so z glasbo in recitacijami sodelovali člani domačega Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas, Angelca Maček pa ga je povezovala in zanj napisala scenarij. Predstavitve sta se udeležila tudi župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj z ženo in velesovski župnik Slavko Kalan.

Barbara Rezar Grilc med predstavitvijo knjige FOTO: Janez Ribnikar

Na začetku slovesnosti so člani Mešanega cerkvenega pevskega zbora župnije Velesovo pod vodstvom dirigenta Daneta Selana zapeli dve pesmi skladatelja Gregorja Riharja, za čigar skladbi je Janez Čebulj zapisal besedila v očipvejskem jeziku. Življenje in delo misijonarja, pesnika in popotnika je v polni dvorani predstavila avtorica Barbara Rezar Grilc.

Janez Čebulj se je rodil leta 1832 v Adergasu, kjer še danes živi Virškova družina. Bil je najmlajši od osmih otrok očeta Martina in matere Uršule, rojene Globočnik, po domače Vahtarjeve iz Poženika. S pomočjo strica Jožefa Globočnika, duhovnika in gimnazijskega kateheta v Ljubljani, je Virškov Janezek krenil na pot izobrazbe. Osnovno šolo, gimnazijo in fakulteto je končal z odliko. Študij teologije je sklenil novembra 1855, posvetil pa ga je knezoškof Alojz Alojzij Wolf. Istega leta je pripravil novo mašo v domači velesovski cerkvi. Prvo kaplansko službo je opravljal v Poljanah nad Škofjo Loko, drugo pa v Kranju.

O misijonarju, pesniku in popotniku je spregovoril dr. Marko Frelih. FOTO: Janez Ribnikar

Pisal je besedila v opčivejskem jeziku.

Irenej Friderik Baraga je Čebulja vztrajno vabil k sebi v misijone. FOTO: Https://www.nadskofija-ljubljana.si/

Pot v Ameriko

Že kot bogoslovec se je srečal z Irenejem Friderikom Barago, ki ga je vztrajno vabil k sebi v misijone. Avgusta 1859. leta se je Čebulj odpravil na dolgo pot v Ameriko v misijon, med Očipvejce, staroselsko indijansko ljudstvo. Bil je človek mnogo talentov, imel je izjemen posluh za jezike. Naučil se je francosko, angleško, indijansko, in to kar pet narečij. Govoril je tudi nemško, latinsko, grško, pet slovanskih jezikov in arabsko.

Ustanavljal je pevske zbore po župnijah, znan je bil tudi po gradbenih podvigih. Leta 1873 se je vrnil prvič v domovino, nato še dvakrat. Zaradi slabih življenjskih razmer v misijonih so se mu začele pojavljati zdravstvene težave. Umrl je 3. avgusta 1898. Pokopan je v mestu St. Ignace v ameriški zvezni državi Michigan.

1873. se je prvič vrnil v domovino, nato še dvakrat.

Barbara Rezar Grilc in predsednik KUD Pod lipo Adergas Franci Sirc sta se za podporo zahvalila županu Francu Čebulju. FOTO: Janez Kuhar

Barbara Rezar Grilc se je za podporo pri pisanju zahvalila županu Francu Čebulju, soavtorju dr. Marku Frelihu, Janezu Ribnikarju, ki je prispeval fotografije in zemljevide za knjigo, Angelci Maček, pobudnici projekta, ter vsem sodelavcem, ki so pripomogli k nastanku knjige. Zahvalila se je tudi Silvu Sircu, častnemu občanu občine Cerklje, ki je bil prvi, ki je raziskoval življenje in delo Janeza Čebulja.

Velesovski župnik Slavko Kalan se je zahvalil avtorjema za izjemno delo. FOTO: Janez Kuhar

Župan, Čebuljev daljni sorodnik, ki je napisal tudi predgovor, se je na koncu predstavitve zahvalil za lep pregled zgodovine življenja in dela našega rojaka oziroma občana. Želi si, da bi se iz zgodovine učili. Avtorjema pa se je za izjemno opravljeno delo zahvalil tudi velesovski župnik Kalan.