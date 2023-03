Jajčka rešenih kokošk so najboljša

Gotovo niso redki Slovenke in Slovenci, zlasti ljubitelji živali, ki so že slišali za Orovo vas pri Polzeli, vasico z okoli 90 dušami. Tam je namreč doma edino slovensko Društvo za zaščito konj in ostalih živali. Njegova neutrudna predsednica, ena najbolj delavnih kmetovalk Natalija Nedeljko, s peščico somišljenikov skrbi za veliko več živali, kot je v vasici prijaznih prebivalcev!

Denar kar v skrinjico

»V Orovi vasi so dom našle inšpekcijsko odvzete živali. Veliko različnih vrst jih je. So konji, poniji in osli pa kravice, muce in dve psički. Tu so doma kozice, kunci, račke, goske, pegatke pa dve purici, grlice in prepelice. Seveda tu živi tudi veliko rešenih kokoši. Mi jim pravimo, da so srečne kure, saj se lahko prosto sprehajajo po posestvu, veselo kokodakajo in pridno nesejo odlična domača debela in vesela jajčka. Takšna iz časov naših babic in dedkov s posebnim, domačim okusom. Letos so resnično pridne, še zlasti pred veliko nočjo. Kar nekaj domačinov in drugih obiskovalcev jih že kupuje pri nas. Jajčka prodajamo na zaupanje, kar pomeni, da pridete, si jih iz hladilnika vzamete sami in vržete denar v skrinjico nad njim. Vsak dan vanj naložimo 30 škatel svežih jajc za dobre palačinke, zlato rumene rezance ali slastno pecivo,« poudarja Natalija, ki si tudi tako prizadeva zaslužiti kakšen evro za prehrano in veterinarsko oskrbo varovancev.

Pred veliko nočjo je povpraševanje izjemno.

30 škatel jih je na voljo vsak dan.

Vabljeni na tržnico!

Škatla z 10 kokošjimi jajčki stane 3 evre, 10 račjih ali puranjih pa dobite za 5 evrov. Občasno za prave gurmane ponudijo tudi gosja jajčka, po 8 evrov za škatlo. »Mi verjamemo našim kokoškam, račkam, goskam ter puram in zaupamo vam. Vi pa se, kot že mnogi doslej, prepričajte sami. Če imate kakšno odvečno škatlo, jo le prinesite s seboj. Teh nam res zmanjkuje. Rešene kure so najsrečnejše kure in njihova jajčka so najboljšega okusa. Vabljeni, da se sami prepričate. Vsak dan pa je po telefonskem naročilu možna tudi dostava na relaciji Polzela–Velenje,« pove Natalija, ki jutri vabi vse ljubitelje domačih dobrot, naj jih znova obiščejo na kmečki tržnici pri Društvu za zaščito konj v Orovi vasi pri Polzeli, ki bo od 9. do 13. ure.

Pernata druščina je zelo pestra, gostijo račke, goske, pegatke, purici, grlice in prepelice ter številne kokoši.

»Ponudba je vsakokrat bolj pestra, tokrat pa boste lahko že nabavljali prve sadike za vrtiček ali balkonski lonček. Pomlad je tu, zato ne zamudite. Lani smo sadike razprodali v nekaj urah. Seveda vabimo, da se nam pridružijo tudi vsi, ki prodajajo domače izdelke in pridelke. Vsakega novega ponudnika smo veseli, saj se tudi število kupcev okusne domače pridelane hrane povečuje. Ker pa je to nedeljo jožefovo, bomo poskrbeli tudi za kakšno šilce,« nam je zaupala gospodinja iz prijazne vasice z živalmi.