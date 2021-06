Jadranka Juras: Farme niso Disneyland, temveč taborišča trpljenja in smrti

Jadranka Juras pravi, da je to, kar smo videli v teh dneh, pogosta praksa, ne izjema. FOTO: Mediaspeed

Potem ko so v javnost pricurljali posnetki zverinskega mučenja pujskov na veliki slovenski prašičji farmi , se je farma znašla pod drobnogledom pristojnih inšpektorjev. Pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin primera za zdaj ne komentirajo, pritrjujejo pa, da je bil uveden nadzor, ki še poteka.Posnetki aktivistov, ki so nastali med skrito preiskavo, so pretresli slovensko javnost, toda aktivistka za pravice živali in izvrstna glasbenicase temu čudi in pravi, da je vse skupaj navadna hipokrizija. »Od kod tako čudenje in zgražanje javnosti, ko pa že leta opozarjamo, kakšna je resnična cena za to, in predvsem, kdo jo plača, da ljudje jedo dele živalskih trupel, pijejo mleko, ki je namenjeno zgolj in samo njihovim otrokom, ter jedo jajca. Navadna hipokrizija vse skupaj in tega se mi zares ne da več zavijati v zlat papir, da bi se ljudje počutili bolje! Seveda farme in klavnice niso noben Disneyland, temveč so taborišča trpljenja, zlorabe in smrti,« je dejala za našo spletno stran.Jadranka pravi, da je to, kar lahko beremo in gledamo v teh dneh, pogosta praksa, ne izjema! »Vsako živo čuteče bitje si želi živeti svoje eno in edino življenje in edini način, da se to neha, je, da ljudje preklopijo na rastlinsko prehrano in veganstvo. Vse drugo so izgovori, metanje peska v oči in utiševanje lastne vesti, živali od tega nimajo absolutno nič. Ideologija, da ima močnejši pravico in prav, sodi na smetišče zgodovine skupaj z našim atropocentričnim pogledom na svet!«