Nas čaka testiranje z grgranjem? Državna sekretarka odgovarja

Testiranje z grgranjem

Testiranja predstavljajo veliko obremenitev za zdravstveno osebje, zato tečejo pogovori tudi o testiranju z grgranjem, a odločitev še ni sprejeta. Pogovori tečejo na strokovni ravni.

Spet Majbert Pharm?

V javnosti je odjeknila vest, da nekaterim izvajalcem zmanjkuje hitrih testov. A državna sekretarka na ministrstvu za zdravjepravi, da to ne drži. »Vsi zavodi so nabavljali sami in tudi testov je dovolj. Ni bojazni, da bi testov zmanjkalo. Na ministrstvu za zdravje se zavedamo, da je testiranje zelo pomembno pri obvladovanju epidemije.«Tedenskemu testiranju šolnikov so se v zadnjem tednu pridružili še številni drugi, ki za opravljanje svojega dela potrebujejo negativen izvid. V torek je bilo nekaj več kot 40.000 hitrih testiranj, v sredo nekaj manj kot 22.000, v četrtek pa nekaj več kot 18.000. Ob vse večjem povpraševanju so se nekateri izvajalci testiranj že znašli v težavah, saj jim je pričelo zmanjkovati testov. Direktor škofjeloškega zdravstvenega domaje za Delo razkril, da jim bo že danes zmanjkalo testov, ki jim jih je zagotovila država.Na pomanjkanje testov opozarjajo pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS), pa tudi v ZD Slovenj Gradec. Kaj lahko naredijo izvajalci testiranj? Teste lahko nabavijo tudi mimo ministrstva, a je težava v tem, da jim država povrne do tri evre stroška na test, medtem ko so lahko testi tudi dražji. Država je decembra lani kupila pol milijona hitrih testov od podjetja Majbert Pharm po ceni 1,982 evra za test. ZD Slovenj Gradec jih je sam kupoval za 3,90 evra, v Škofji Loki za 6 evrov, v ZD Maribor pa za 2,07 evra po kosu.Govori se tudi, da bo država naročila dodatne teste od podjetja Majbert Pharm. Sekretarka je na vprašanje, ali bodo od njih naročili še 120.000 testov, je odgovorila, da bodo, če bo treba, in da bo to naročilo izvedeno v okviru pogodbe. Dodala je še, da hitri testi podjetja Majbert Pharma v nobenem pogledu ne odstopajo od drugih hitrih testov.Magajnetova pravi, da bo novi razpis za nakup hitrih testov objavljen v ponedeljek ali torek, Delo pa poroča, da država odlaša, ker pričakuje dobavo iz skupnega evropskega naročila. Evropska komisija odgovarja, da postopek poteka, pogodbe pa naj bi bile kmalu podpisane. Kmalu naj bi bilo zaključeno tudi javno naročilo, ki ga je konec decembra objavilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Z njim bi v dveh letih kupili 1,4 milijona hitrih testov. Oddanih je 18 ponudb, ki jih pregleduje delovna skupina.