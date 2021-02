V bolnišnicah že dolgo ni bilo toliko covid pacientov, novosti pri hitrih testih (V ŽIVO)

Obvezno testiranje enkrat na teden, ni nujno, da ob ponedeljkih

Vse pozitivne hitre teste se bo od ponedeljka dalje potrjevalo s pcr testi. Uporabnik bo dobil sporočilo na mobilni telefon, kako ravnati naprej.

Koritnik o spremembah na aplikaciji #OstaniZdrav

Pri posodobitvah je novost oranžnem barvnem ozadju pri povečanem tveganju. Dodana je povezava na e-upravo za pridobitev potrdila o karanteni. Stanje tveganja je zdaj posodobljeno šestkrat na dan.

V četrtek je bilo 5151 PCR-testiranj na novi koronavirus, pozitivnih pa 16,5 odstotka vzorcev (850 vzorcev). Poleg tega so opravili še 18.498 hitrih testov, ki so zaznali 205 pozitivnih oseb. To pomeni, da delež pozitivnih znaša 1,1 odstotka, je javil Sledilnik covid 19.Vlada je dopolnila, da imamo v bolnišnicah 789 oseb – nazadnje je bila številka nižja od 800 31. oktobra 2020, na intenzivni negi pa 154 (trije manj kot včeraj). Iz bolnišnic je bilo skupno odpuščenih 71 ljudi. Umrlo je 15 ljudi s covidom-19, skupno doslej 3692.Po podatkih vlade se je 7-dnevno povprečje potrjenih okužb iz 837 dvignilo na 841.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19, ki se je pričela ob 11. uri, sodelujejo minister za javno upravo, državna sekretarka na ministrstvu za zdravjein predsednik Slovenske gospodarske zveze na avstrijskem Koroškem, ki je spregovoril o izkušnjah glede ukrepov v času epidemije v Avstriji.Magajna je uvodoma poudarila, da se eidemiološka situacija nekoliko umirja, a da to ne pomeni, da smo iz najhujšega. Število je še vedno zelo visoko, če se primerjamo z ostalimi državami. Večjo grožnjo nam predstavljajo novi sevi v naši soseščini.Poudarila je pomembnost nošenja mask in upoštevanja higienskih standardov, ki jih moramo ohranjati še naprej, da onemogočamo širjenje virusa.Testiranje je enkrat tedensko potrebno še naprej za vse zaposlene v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. To ne pomeni, da se vse testira na en dan, ampak se testiranje ustrezno razporedi čez celotni teden.Minister Koritnik je uvodoma spregovoril o aplikaciji #OstaniZdrav. Preneslo si jo je več kot 371.000 ljudi, konec januarja je bila obsežna posodobitev. Zdaj povezani na centralni evropski strežnik, zato si bodo lahko naprave izmenjale čezmejne ključe.Nalaganje aplikacij v drugih državah, ki sodelujejo pri tem sistemu, tako ne bo več potrebno. Ključi se bodo izmenjavi vsak dan, ne glede na to, ali bo uporabnik zapustil državo ali ne.Poleg Slovenije trenutno sodeluje 12 držav.»V sredo se je Slovenija povezala na evropski centralni strežnik, kar pomeni, da interoperabilnost ali čezmejna povezava ključev deluje tudi v aplikaciji #OstaniZdrav. Ta aplikacija si bo izmenjevala oddajne kode z vsemi aplikacijami, ki uporabljajo sistem za obveščanje o izpostavljenosti, ki sta ga vzpostavila google in apple. Do zdaj je uporabnik #OstaniZdrav z namenom, da bi bil obveščen o tveganem stiku z uporabnikom druge aplikacije, moral naložiti tudi drugo aplikacijo v tisti državi, kjer se je nahajal. Zato se je odločila vzpostaviti evropski centralni strežnik. Nalaganje drugih aplikacij ob potovanju v države, ki sodelujejo v čezmejni izmenjavi, po novem torej ne bo več potrebno,« je dejal.Trenutno v čezmejni izmenjavi sodeluje poleg Slovenije še 12 držav: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Danska, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska in Španija. Malta, Norveška in Portugalska pa so v zaključnih fazah testiranja.Več o aplikaciji si lahko preberete na spletni strani vlade