Izredno stanje na ameriški ambasadi v Ljubljani: nekdo je vdrl v stavbo (VIDEO)

Na predbožični dan je nekdo vdrl na ameriško veleposlaništvo. Varnostnik ga je opazil že pred poslopjem in takoj sprožil iskalno akcijo. Pri tem sta mu pomagala še druga dva uslužbenca veleposlaništva. Med iskanjem so odkrivali sledi, ki so jih kmalu pripeljale do vlomilca. Izkazalo se je, da to ni nihče drug kot Božiček. Ta se ni nič kaj vznemiril, ko so ga odkrili, saj je v vreči že imel pripravljena darila, da pomiri vznemirjenje prisotnih.

Opisano se je seveda zgodilo le na inovativnem novoletnem videovoščilu, ki ga je objavila ameriška ambasada, v katerem vsem želijo vesel božič in srečno novo leto 2022.

Če ste med tistimi, ki še negujete otroka v sebi in danes doma že nestrpno pričakujete obisk Božička, lahko vsak trenutek na spletni strani pogledate, kje je in ali je že kaj bližje Sloveniji. S severnega pola bo letos krenil ob 10. uri po našem času. Sledite mu lahko tukaj.