Izredno opozorilo Arsa: zadelo bo severne kraje Slovenije

Iz Centra za obveščanje RS so poslali izredno obvestilo o močnem vetru. »Po podatkih Agencije RS za okolje bo v sredo proti večeru in v prvem delu noči severni veter ponekod v severnih krajih v sunkih lahko presegel hitrost 70 km/h,« so zapisali.

Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru se bo ponekod že nekoliko pooblačilo. Sprva bo še pihal okrepljen severni veter, ki bo v drugem delu noči povsod ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.