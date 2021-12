Izobesite zastave! Danes je pomemben dan za Slovenijo

Z današnjim praznikom samostojnosti in enotnosti obeležujemo razglasitev rezultatov plebiscita za samostojno Slovenijo pred 31 leti, ko se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za odcepitev od SFRJ in samostojno državo. Državna proslava in slavnostna seja DZ ob prazniku sta bili v četrtek, na njih pa so poudarili pomen enotnosti.

Državni praznik ima korenine konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo demokracije in samostojno državo.

Po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado je plebiscit o tem, ali naj gre Slovenija po samostojni poti, potekal 23. decembra 1990, rezultati, ki so jih razglasili tri dni pozneje, 26. decembra, pa so pokazali visoko stopnjo soglasja ljudi.

Ob 93,2-odstotni volilni udeležbi se je za odcepitev izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas. To je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri. Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Predsedniška palača dan odprtih vrat

Slavnostni govornik na četrtkovi slavnostni seji DZ, predsednik DZ Igor Zorčič, je v govoru poudaril, da bomo bogastvo družbe dosegli takrat, ko bomo »v vsej svoji različnosti sposobni soglašati, v kakšni državi in svetu želimo živeti«. Dejal je še, da je nujno zavedanje, da ustvarjanje delitev lahko koristi posameznikom, zagotovo pa ne sami družbi.

Premier Janeza Janša pa je v govoru na državni proslavi v Cankarjevem domu izpostavil pomen enotnosti in inovativnosti Slovencev v času osamosvajanja. Za vnaprej pa se mu zdi pomembno, da se znova dvignemo na nivo časa, pri čemer država potrebuje slehernika, brez izključevanj.

Ob prazniku bo danes v predsedniški palači dan odprtih vrat, pred predsedniško palačo pa bo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Predsednik republike Borut Pahor bo iz predsedniške palače tudi nagovoril državljane.