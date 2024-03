Izkoristite pripomoček danskega proizvajalca

Zaradi praktičnosti in učinkovitosti so nepogrešljiv in uporaben pripomoček tudi doma. Za kaj vse jih lahko uporabljamo?

Previjanje otroka, zaščita vzmetnice pri odvajanju otroka od pleničk ali pri negi bližnjega v domači oskrbi, zaščita tal ali mize pri ustvarjanju, zaščita tal pred umazanimi čevlji ali tačkami hišnih ljubljenčkov v deževnem vremenu, zaščita avtosedežev pred madeži …

To je le nekaj primerov, kje vse lahko uporabimo nepremočljive podloge in si prihranimo precej dela in slabe volje zaradi nepotrebnega čiščenja.

Naročnik oglasne vsebine je Abena Helpi