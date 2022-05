Čeprav ji je življenje v zgodnjem otroštvu rezalo tanke rezine kruha, obilno začinjene z nasiljem in revščino, danes 43-letna Jasmina Gregurič iz Škofje Loke, novopečena mamica Maksa, brez grenkobe uživa življenje. Njenega dela – od 2013. je lastnica lastne blagovne znamke Jessy Fashion Design – ne cenijo le domači zvezdniki in estradniki, kot sta Maja Založnik in Marjetka Vovk, temveč tudi zunaj naših meja, denimo v Angliji in Kazahstanu. Pa lepo po vrsti. Rano otroštvo je preživela v starem mestnem jedru v Škofji Loki, mama jo je rodila pri 16 letih. »Skoraj sama še otrok ...