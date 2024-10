Iz modre kavčine 55 litrov mošta

V preteklosti so se vinogradniki konec septembra ali na začetku oktobra šele odpravljali v vinograde, letos pa so po večini vse grozdne jagode že potrgane. Vina bo količinsko povsod nekoliko manj, so pa pridelovalci nadvse zadovoljni s kakovostjo. Odlično so se odrezale tudi potomke najstarejše trte na svetu, z mariborskega Lenta.

80 KILOGRAMOV so tehtali

pobrani grozdi.

Izjemno sladek

Tako je bilo tudi na 9. trgatvi v Sovjaku pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Tam so trgatev pripravili člani Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric, pridružili so se še podpredsednik društva Zvonko Fleisinger in 12. društvena kraljica Taja Zupan ter drugi vinogradniki in ljubitelji vina, med njimi domači župan Andrej Vrzel.

Trte, ki jo varuje kovinska ograja in uspeva pri znameniti Golnarjevi (Čehovi) kleti, stari klüčaji, kriti s slamo, je bila zelo radodarna: natrgali so namreč več kot 150 grozdov s skupno težo več kot 80 kg ter iztisnili okoli 55 litrov izjemno sladkega mošta.

Dogodka se je udeležila tudi društvena vinska kraljica Taja Zupan.

Po uradnem delu trgatve so se številni vinogradniki odpravili še na negovski konec in si ogledali potomko modre kavčine na domačiji 87-letnega Slavka Lončariča, enega najstarejših vinogradnikov in vinskih vitezov z radgonskega območja, ki je tudi član upravnega odbora Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric. Gostitelja Slavko in Marica sta obiskovalce bogato pogostila z domačimi dobrotami.