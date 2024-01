Iz bolnišnice po incidentu: Nasilje ni in nikoli ne bo pravi odgovor za reševanje problemov

»Ko sem v nedeljo popoldne prišla s hčerko na pediatrični urgentni center v Celju, so bili tam še vedno policisti. Moškega, ki naj bi povzročil incident, se glasno razburjal in menda celo brcnil v vrata, ni bilo več. So pa o dogodku govorili starši, ki so z otroki čakali na obravnavo več ur. Nekateri že od 12. ure. Otroci so bili vsi vročični, kašljali so, skratka, vsi so bili zelo bolni,« nam je razmere na pediatričnem oddelku celjske bolnišnice, kjer je prišlo do groženj zdravniku, opisala ena od mamic, ki je s hčerko tudi čakala na obravnavo.

Da so urgentni centri po večini na robu zmogljivosti, ni prav nobena skrivnost. FOTO: Mojca Marot

Kot je še dodala, je bila tam že velikokrat, a česa takega še ni doživela. »To je bil res šok, mislim, da otroci česa takega ne bi smeli doživeti,« je še dejala.

Preobremenjeni

Da se je zgodil varnostni incident, ki je močno pretresel tako zaposlene kot tudi otroke, ki so bili v času incidenta v čakalnici pediatričnega urgentnega centra (PUC), pa tudi njihove spremljevalce, so potrdili v celjski bolnišnici.

»Enega od spremljevalcev bolnega otroka je čakanje tako razburilo, da je z brco v vrata nasilno vstopil v ambulanto PUC. Kričal je in verbalno napadel osebje ter zahteval takojšnjo obravnavo. Ko je osebje na pomoč poklicalo varnostno službo, je skupaj z družino zapustil bolnišnico in ga ob prihodu varnostnika ni bilo več v čakalnici. Pozneje je po telefonu poklical v ambulanto in zahteval, naj ga osebje pokliče takrat, ko bo lahko takoj obravnavan. Ko mu je osebje povedalo, da bo otrok ob prihodu v bolnišnico ponovno triažiran in obravnavan v skladu s stopnjo nujnosti, je zagrozil, da bo prišel v bolnišnico in vse postrelil,« je povedala Danijela Gorišek iz celjske bolnišnice.

Pričakoval je, da bodo ob polni čakalnici na urgenci njegovega otroka takoj vzeli v obravnavo. FOTO: Mojca Marot

O dogodku so obvestili tudi policijo, za začetek so mu izročili plačilni nalog, soočil pa se bo tudi s kazensko ovadbo zaradi grožnje.

»Zaradi dogodka so številni zaposleni, ki delajo na najbolj izpostavljenih deloviščih, ves čas dostopnih prebivalcem naše regije, pretreseni in zaskrbljeni,« je še dodala. Dejstvo je, da je PUC odprt 24 ur na dan vseh sedem dni v tednu in je namenjen obravnavi nujnih stanj otrok do 18. leta starosti.

»V PUC otroke napotujejo zdravniki s primarnega nivoja naše in drugih regij, veliko pa jih v urgentno obravnavo pride samih, brez napotnice. Ker starši kljub dežurni službi v domačem zdravstvenem domu vozijo otroke več deset kilometrov daleč v PUC, posledično pri nas nastaja velika gneča, s tem pa se podaljšuje obravnava otrok. Velika večina, od 75 do 90 odstotkov obravnav, pa je nenujnih,« še pojasnjujejo v bolnišnici.

Dodajajo, da bi se morali v delo v PUC vključevati tudi pediatri iz primarnega nivoja zdravstvenega varstva celjske regije, saj gre za delo v urgentni službi, ki bi ga moral opravljati vsak zdravnik ob svojem rednem delu. »A se vključujejo zgolj specialisti in specializanti naše bolnišnice ter nekaj specialistov in specializantov iz mariborske regije. Ob takšnih pogojih pa ekip v času povečanega obiska ni mogoče krepiti,« še navajajo.

Slaba volja na urgencah, ki se sprevrže v grožnje in nasilje, je žal vse pogostejša. FOTO: Mojca Marot

A vzrok za omenjeni incident menda ni zdravniška stavka, saj so otroci do 18. leta po zakonu zaščitena skupina pacientov in se zanje tudi v času stavke izvajajo vse obravnave na vseh nivojih. »Razumemo tesnobo in frustracije zaradi morebitnega dolgega čakanja na obravnavo in izvide, a nasilje ni in nikoli ne bo pravi odgovor za reševanje kakršnih koli problemov in v nobeni od svojih oblik ni sprejemljivo,« še pravi Goriškova.

23 izrednih dogodkov so obravnavali lani.

Kot smo izvedeli, pa so nov incident, tokrat v samem urgentnem centru, obravnavali znova v ponedeljek, še enega v torek. Praktično se dogodki, ki izstopajo, dogajajo že skorajda dnevno. Samo v celjski bolnišnici so jih lani obravnavali krepko čez sto, od tega 23 izrednih.

Spomnimo, da se je tudi lansko leto v celjski bolnišnici začelo s hudim incidentom, ko je moški fizično napadel dva zaposlena. Pri tem je medicinski sestri poškodoval prste na roki, njenemu sodelavcu pa je s čelnim udarcem zlomil nos. Posledično je zaradi stresa medicinska sestra doživela tudi miokardni infarkt in je bila nekaj časa hospitalizirana. Zdravstvenemu osebju je z nožem in smrtjo pacient julija lani grozil na kardiološkem oddelku.