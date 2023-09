Kot vsi konci tedna letošnjega poletja z lepim vremenom je bil tudi zadnji zelo naporen za gorske reševalce Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). V treh dneh oziroma do 16. ure včeraj so imeli kar 13 intervencij, v katerih so med drugim reševali psa, ki ga je verjetno pičil sršen, plezalko, ki jo je ugriznila kača, izgubljene pohodnike, poškodovane alpiniste, kajakaše in jadralne padalce. Tri hrvaške plezalce je pri vzponu po Centralni smeri na Malo babo v Kamniško-Savinjskih Alpah celo prehitela noč in po padcu enega od njih so morali gorski reševalci GRS Jezersko z njim celo preživeti noč...