Instagram uvedel nove uporabniške račune

Delujejo na tistih področjih, kjer se s potrošniki in podjetji srečujejo neposredno, zato je zahvaljujoč njihovim zaupanja vrednim tehnologijam proces plačevanja hitrejši, pametnejši in predvsem varen. V mesecu ozaveščanja o kibernetski varnosti so izpostavili nekaj za posameznike in organizacije ključnih dejavnikov, s katerimi opozarjajo na spremembe v digitalnem in fizičnem ekosistemu.

Od zaščite otrok na družbenih omrežjih do naraščajočih napadov z izsiljevalsko programsko opremo – vprašanje digitalne varnosti postaja vse bolj pereče.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Mastercard