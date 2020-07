Inovacija: ekološka žara za ekološki pogreb

Minister Jernej Vrtovec z županom Jankom Kosom in poslancem Aleksandrom Reberškom med pokušino ambasadorjevega piva

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat zaradi koronarazmer organizirana na odprtem prireditvenem prostoru Fontane piv Zeleno zlato v Žalcu, je bil zaključen razpis Inovator leta Spodnje Savinjske 2019.Razpis že osmo leto zapored poteka na medobčinski ravni, in sicer sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec že pred njegovo objavo določijo sredstva za izvedbo, ki se v 90 odstotkih namenijo za denarne nagrade. Na razpisu je v osmih letih sodelovalo 126 inovatorjev s 86 inovacijami, tokrat je bilo teh 10, od katerih so bile tri skupinske, delo 17 inovatorjev. Kakovost nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo morajo dosegati, potrdi pa jih svet županov sodelujočih občin. Nagradijo do pet najboljših inovacij, ki prejmejo oceno najmanj 8,5.Prvo nagrado in priznanje je prejeliz podjetja Pevec d.o.o. za Navtično sidro Thor, druga je pripadlainiz podjetja MedicoApps d.o.o., ki sta ustvarila nadzorni sistem Flysentinel za pilote. Tretjo nagrado je prejeliz podjetja Mipot d.o.o., in sicer za ekološko žaro za ekološki pogreb. Priznanja je tokrat nagrajencem podelil minister za infrastrukturo RS, nagrade pa župan občine Žalecin predsednik komisije razpisa. Vsi so udeležence tudi nagovorili,, direktor Razvojne agencije Savinja, ki je slovesnost tudi povezoval, pa je predstavil inovacije in inovatorje. Poskrbljeno je bilo tudi za krajši kulturni program v izvedbi vokalistke dr.in kitarista. Ob zaključku slovesnosti je sledil še voden ogled Fontane piv Zeleno zlato s pokušino in pogostitvijo.