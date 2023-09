Incident pred azilnim domom v Ljubljani: »Strah nas je! Na nas so se spravili s palicami.«

Pred ljubljanskim azilnim domom je konec avgusta prišlo do fizičnega obračunavanja med prosilci za azil in skupino drugih moških. O napadu so člani Ambasade Rog zapisali, da je prosilce za azil napadla »skupina moških« in da jih prav ti pogosto ustrahujejo v neposredni bližini azilnega doma na Viču, kjer so nastanjeni.

V incidentu je bilo več oseb ranjenih, ena je bila poškodovana z ostrim predmetom. Policija zaradi varovanja osebnih podatkov ne poroča, ali so bili med ranjenimi prosilci za azil, člani iz skupine drugih moških ali oboji.

Na kraj dogodka je poleg policistov prispelo reševalno vozilo, a Policijska uprava Ljubljana v svojem dnevnem poročilu o incidentu ni poročala, zato smo vprašanje nanje naslovili šele po prebranem na facebook strani Ambasade Rok.

Ker preiskava še poteka, podrobnosti napada niso znane.

Prosilci za azil: Pričakajo nas v temi in z nami fizično obračunajo

»Skupina moških, ki živijo v eni izmed hiš v okolišu, že dlje nadleguje prebivalce azilnega doma in tudi druge lokalne prebivalce. Vsi, ki tam živimo, smo že poročali o fizičnih napadih, ki smo jih doživeli ali videli v poznih večernih urah na poti proti domu. Skupina moških, včasih so štirje, včasih šest, so se spravljali predvsem na posameznike. Sledili so nam v avtomobilu ali pa nas pričakali v temi in z nami fizično obračunali. Izdajali so se celo za policiste in nam brskali po torbah ter nas ustrahovali. Slišali smo tudi, da so nekaterim grozili celo s pištolo. V ponedeljek, 21. avgusta, nekaj po 22. uri, je omenjena skupina napadla več naključnih prosilcev za azil – eni smo ravno izstopili iz avtobusa na bližnji postaji, drugi smo se vračali proti azilnemu domu z druge smeri. Napadalci so nas napadli s palicami in rasističnimi psovkami. Poskušali smo zbežati. Nekaterim je uspelo pobegniti do azilnega doma, drugi smo se zatekli k reki in se skrili. Poklicali smo policijo in prijatelje ter čakali na pomoč. Fizično nas je bilo poškodovanih vsaj deset. V napadu pa se je poškodoval tudi eden izmed napadalcev,« so besede prosilcev za azil.

PU Ljubljana: Ena oseba poškodovana z ostrim predmetom, tri osebe odpeljali v nadaljnjo zdravniško obravnavo

S PU Ljubljana so nam potrdili, da so bili obveščeni o sporu in pretepu več oseb na območju Viča, na Cesti v Mestni log. Ob prihodu so najprej vzpostavili in zagotovili javni red ter preprečili nadaljevanje konflikta, nato pa začeli zbirati obvestila o dogodku.

»Ker je bila na kraju dogodka oseba, ki je krvavela in je bila po prvih podatkih poškodovana z ostrim predmetom, so policisti nemudoma zaprosili za pomoč službe za nujno medicinsko pomoč, ta je osebo oskrbela, nato pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana,« so nam sporočili s PU Ljubljana. Tri osebe so bile lažje poškodovane in so jih prav tako odpeljali z reševalnim vozilom, eno pa so zdravstveni delavci oskrbeli na kraju dogodka.

Kaj se je dogajalo?

Medtem ko prosilci za azil trdijo, da so jih napadli "beli ljudje", ki jih vseskozi ustrahujejo, pa policija nadaljuje zbiranje informacij in preiskavo kaznivih dejanj.

Kdo so bili domnevni kršitelji ali storilci – bodisi prosilci za azil bodisi druga skupina –, policija zaradi varstva osebnih podatkov ne razkriva, prav tako naj ne bi vodili evidence, ali gre za državljane Slovenije ali tujce. »Razgovori z vsemi vpletenimi in tudi pričami so potekali ne glede na rasno ali versko pripadnost oseb. Edini cilj je bila razjasnitev vseh dejstev in dejanskih okoliščin dogodka.«

Ker okoliščine dogodka še niso v celoti pojasnjene, policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in nasilništva ter morebitnih drugih kaznivih ravnanj. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo oziroma bodo izvedeni ustrezni postopki o prekrških.

Azilanti: Storilci so za vse okrivili nas

Prosilci za azil so prepričani, da policija na kraju dogodka ni bila objektivna. »V napadu se je poškodoval tudi eden izmed napadalcev. Ko je prišla policija, je izkoristil priložnost in za celotno situacijo okrivil nas, prosilce: migranti naj bi vdrli v njihovo hišo, jih oropali in ustrahovali. Razlagal jim je očitne laži. Ko smo se iz azilnega doma na lokacijo vrnili tudi nekateri poškodovani prosilci, da bi podali prijavo policiji, so napadalci pokazali na enega izmed nas in ga obtožili, da je on poškodoval moškega z nožem – čeprav je bila ta oseba že zdavnaj v azilnem domu. Na naše veliko začudenje je policija z največjo mero nežnosti in skrbnosti zapisovala vse detajle teh absurdnih obtožb. Zaskrbljeno so kimali napadalcem, tudi ko so ti vpričo vseh vpili rasistične zmerljivke in nam celo grozili, ko smo šokirani stali na drugi strani ceste. Ko je prispelo reševalno vozilo, je bil poškodovani napadalec takoj oskrbljen, poškodovani prosilci za azil pa smo zaman čakali na oskrbo in obravnavo. Še več, ko smo poskušali podati izjavo policiji, nas je ta poslala nazaj v azilni dom, češ: 'Tam vas čakajo kriminalisti, pa boste vse povedali.' Omenjenih kriminalistov tam seveda ni bilo, želeli so se nas le znebiti. Prav tako smo morali poškodovani še dolgo čakati na drugega rešilca,« so zapisali in dodali, da so »zgroženi nad to očitno neenako obravnavo s strani policije, ki je v postopku očitno favorizirala 'bele' ljudi. Ne le, da se je na ta način v policijskem zapisniku znašla povsem lažna zgodba in so za nasilje obtoženi nedolžni ljudje, ampak so napadalci še bolj opogumljeni.«

Policija obtožbe zanika

Policija o obtožbah o domnevni neenakopravni obravnavi pravi, da »pri svojem delu upoštevajo splošna načela za opravljanje policijskih nalog – načelo spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načelo enake obravnave, načelo zakonitosti, načelo sorazmernosti, načelo strokovnosti in integritete ter druga načela, in do zdaj nismo zaznali, da bi policisti ravnali v nasprotju s temi načeli«.

In še, »na PU Ljubljana se zavedamo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih s področjem migracij in nastanitvijo oseb v azilnem domu, pri čemer policijske naloge v tej zvezi izvajamo strokovno in zakonito«.

Kaj se dogaja v okolici azilnega doma?

Prosilci za azil pravijo, da so nenehno ustrahovani, nadlegovani, neznanci naj bi jim grozili tudi z orožjem ... »Tako so že naslednji dan z avtom krožili okoli azilnega doma in grozili prebivalcem. Le vprašanje časa je, kdaj se bodo spet znesli nad kom izmed nas. Lahko si predstavljate, kako nam je živeti v takšni situaciji – ne le, da živimo v strahu pred zavrnitvijo naših prošenj za azil in deportacijo, ampak se po končanih večernih izmenah v službah sploh ne moremo varno vrniti domov,« so zaskrbljeni.

Na Policijski upravi Ljubljana pravijo, da dogajanje v »okolišu azilnega doma dnevno spremljamo in operativno delo prilagajamo glede na varnostne razmere, tako da zagotavljamo varnost v največji možni meri. Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na to, je zagotovo tudi število oseb, ki je nastanjeno v azilnem domu, in tudi temu sproti prilagajamo naše aktivnosti.«

Poleg rednega patruljiranja na tem območju opravljajo tudi stalne opazovalne službe, stalno prisotnost policije pa zagotavljajo tudi na druge načine: »Med drugim s patruljami v civilu, vodniki službenih psov, policisti konjeniki in poostrenimi nadzori. Vse to pripomore k sprotnemu zaznavanju kaznivih ravnanj in tudi hitremu odzivanju v primeru, da je potrebno posredovanje policije.«

Doslej, kot pravijo, niso zaznali, da bi bile osebe, ki bivajo v azilnem domu, tarča napadov zaradi rasne pripadnosti ali da bi v povezavi s tem prejeli več prijav. Policija pa na vsako prijavo odreagira takoj, preveri vse okoliščine prijavljenih dogodkov, pri tem pa do zdaj niso zaznali, da bi bile posamične prijave medsebojno povezane. Kot so nam sporočili, gre večinoma za posredovanje zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru ter kaznivih dejanj s področja premoženja.

Foto: Jure Eržen, Delo

Vodstvo azilnega doma: Policija bo odslej v bližini doma stalno prisotna

Na vodstvo Azilnega doma Vič, ki ga vodi direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) Katarina Štrukelj, smo naslovili vprašanje, ali so se prosilci za azil potožili, da se ne počutijo varne v okolici doma, ali je direktorica seznanjena z njihovimi strahovi in morebitnimi incidenti, ki se dogajajo v neposredni bližini azilnega doma, in ne nazadnje, ali je sprejela kakšne ukrepe.

Iz azilnega doma so nam odgovorili, »da so se nekateri stanovalci zaupali socialnim delavcem in jim povedali za dogodek, v katerem naj bi bili napadeni s strani tretjih oseb. Povedali so tudi, da se teh oseb bojijo, zato smo o tem takoj obvestili policijo. Policija je zaradi zagotavljanja varnosti zagotovila, da je na tem območju in v bližini stalno prisotna.« Prav tako še poudarjajo, da se prosilci za azil »ob kakršnih koli težavah lahko obrnejo na socialne delavce in psihologe, zaposlene v azilnem domu«.