Incident na ljubljanski šoli: to je od dijakinje zahteval učitelj

V eni od ljubljanskih srednjih šol je v petek prišlo do incidenta, ko je učitelj od ene od dijakinj, ki je v šolo prišla s hidžabom, zahteval, da ga sname. Dijakinja tega ni želela narediti in je razred raje zapustila, vmes je nato posegla ravnateljica, poroča portal 24ur.com. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje šoli pomagajo z usmeritvami.

Učitelj naj bi dijakinji dejal, da n»ošenje naglavne rute v razredu ni po bontonu«. Od nje naj bi zahteval, da si ruto sname, saj da je sicer ne bo poučeval. Dijakinja je nato razred raje zapustila.

Pozneje sta po poročanju portala v razred prišli ravnateljica in svetovalna delavka, ki sta učitelju razložili, da nošenje rute ni razlog za zavrnitev poučevanja dekleta. A ker učitelj tega ni želel, naj bi razred zapustil.

Ravnateljica je za portal povedala, da se do zdaj na njihovi šoli še niso srečali s podobnim primerom. Dodala je tudi, da nihče izmed učiteljev ni imel težav z dijaki zaradi nošenja verskih simbolov oziroma verske pripadnosti. Dijakinjo, ki je prišla v spor z učiteljem, sta sicer s svetovalno delavko pomirili, da ni naredila ničesar narobe, je povedala.

Ministrstvo: Zaposleni dolžni upoštevati versko svobodo ter preprečevati diskriminacijo

O dogodku in ukrepih je ravnateljica obvestila tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, kjer pravijo, da s šolo ostajajo v stiku in ji pomagajo z usmeritvami. Glede ukrepanja proti učitelju pa so povedali, da je treba pri tem upoštevati, da je učitelj zaposleni delavec in da mora šola kot delodajalec pri vodenju postopkov v zvezi z njegovim ravnanjem upoštevati delovno pravno zakonodajo in načela integritete, s posebno občutljivostjo, potrebno zaradi zaščite vpletenih dijakov, zlasti neposredno vpletene dijakinje.

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da so šola in tudi vsi njeni zaposleni dolžni upoštevati versko svobodo in nedotakljivost vsakega posameznika ter preprečevati diskriminacijo posameznikov na podlagi veroizpovedi, ob tem pa dijakom zagotavljati varno in spodbudno učno okolje, še navaja portal.

