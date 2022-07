Imate težko nogo? Pripravite evre, v Sloveniji že testirajo pametne radarje

V Sloveniji hitrost še vedno predstavlja enega najpogostejših vzrokov hudih prometnih nesreč. Policisti ob vsaki priložnosti pozivajo na prilagoditve omejitvam in razmeram na cestah. Policisti na prehitre voznike prežijo z radarji – merilniki hitrosti in kot kaže se bo slovenski sistem za nadzor prehitrih voznikov moderniziral.

Novi radar lahko izmeri hitrost več vozilom hkrati. FOTO: Urad Republike Slovenije za meroslovje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedalo prihod novih, še centimetrsko natančnih radarjev. Radarski merilniki hitrosti so se v zadnjih letih razvili do te mere, da je z njimi mogoče zaznati položaj in hitrosti večjega števila vozil hkrati. »Eden zadnjih korakov, je bil prehod s tehnologije 24 GHz na 77 GHz. To omogoča še hitrejše in natančnejše spremljanje posameznih vozil ter celotne prometne situacije. Prednosti nove tehnologije so tudi uporabili proizvajalci merilnikov hitrosti. Enostavneje povedano, merila predhodne generacije so bila sposobna določiti položaj merjenega vozila na meter natančno, sedaj pa je mogoče z novo tehnologijo govoriti o centimetrski natančnosti.«

Novi radar lahko izmeri hitrost več vozilom hkrati. FOTO: Urad Republike Slovenije za meroslovje

Novi radarji omogočajo merjenje hitrosti med samo vožnjo s pomočjo prestreznika, v katerega bo radar vgrajen. Napovedujejo, da bo z njimi policistom še olajšano delo. Novo opremo, ki jo je Urad Republike Slovenije za meroslovje že kupil, so začeli uporabljati in testirati 1. julija.