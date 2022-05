Imate radi pohodništvo? Ta pripomoček vam lahko še kako koristi na poti …

Seveda je odlično, da lahko kadarkoli in od kjerkoli pokličete, toda nismo imeli v mislih samo komunikacijskih zmogljivosti naprave, ki jo ima večina ves čas nekje v dosegu rok. Ciljamo na sposobnost širjenja obzorij in iskanja novih krajev, čudovitih kotičkov ter idej za nepozabne pustolovščine. Pri tem je poleg strojnih zmogljivosti odločilen širok nabor aplikacij.

Naj dvigne roko, kdor se še ni znašel v položaju, ko vas je vabil čudovit dan, pa ste vseeno ostali doma, ker se preprosto niste mogli odločiti, kam bi se odpravili. Med neskončnim razmišljanjem in tehtanjem idej je bilo dneva konec. Zmogljiv iskalnik Petal Search in izbrana aplikacija z zemljevidi sta nepogrešljiva temeljna kamna za takšen izlet, saj sta vam pri tem lahko v veliko pomoč. Medtem ko je iskalnik na telefonih Huawei že nameščen, lahko navigacijsko aplikacijo, ena takšnih je na primer HERE WeGo, poiščete z njegovo pomočjo ali s pomočjo trgovine AppGallery, kjer je na voljo še vrsto drugih zanimivosti, ki vam bodo prišle prav pri preživljanju prostega časa.

Iščete idejo za pohod?

Omenimo eno. Slovenci imamo radi hribe in verjetno ste se kdaj že zagledali v bližnje vrhove ter se spraševali o imenih. Radovednost bo potešila aplikacija Peaklens. Dovolj bo, da telefon usmerite proti njim in nato na zaslonu na pogledu kamere preberete imena. Tudi tako se vam bo morda utrnila ideja, kam se odpraviti na prijeten izlet.

Telefon je odličen sopotnik tudi med izletom. Če seveda služi temu namenu in ne nepotrebnemu bežanju v digitalni svet in igranju iger. Čeprav so navigacijske aplikacije namenjene predvsem navigaciji na urbanih območjih, lahko ravno tako na zaslonu preverite lokacije, ko ste v gozdu ali gorah. Da se ne izgubite oziroma najdete pravo pot do cilja, kadar spregledate markacijo in zato zavijete na napačno pot.

Ker je Slovenija dobro pokrita z mobilnim signalom, vam bo telefon služil tudi za preverjanje vremenskih podatkov, informiranje o zanimivih najdbah in ne nazadnje omogočil, da najdete in rezervirate prenočišče, saj ste se zaradi lepote okolice odločili, da še ne boste odpotovali domov. Ker lahko s telefonom počnete še veliko drugega, je tako rekoč postal nujen pripomoček tudi takrat, ko osvajate gorske vrhove, se potepate po naravi ali le nabirate plodove.

Odlična rekreacija za zdrav duh v zdravem telesu

Medtem ko hodite in imate svoj pametni telefon v žepu ali nahrbtniku, ta neutrudno beleži korake, in če ste se tako odločili, tudi geografski položaj. V primeru telefonov Huawei podatke zbira odlična in nanje že nameščena aplikacija Zdravje, ki bo zbrane podatke ustrezno analizirala. Ta možnost je še posebej uporabna, če na zapestju nočete nositi pametne ure, a bi se vseeno z dosežkom radi pohvalili na družbenih omrežjih.

Zunaj vas ravno tako prevzamejo naravne lepote, ki jih je v naši okolici preprosto ogromno. Marsikaj vam bo pritegnilo pozornost in to boste želeli fotografirati ali celo posneti video! Fotografske zmogljivosti pametnih telefonov so pika na i funkcij, ki smo jih med pohajkovanjem najbolj veseli. Pametna telefona Huawei P50 Pro in P50 Pocket sta zato opremljena z zmogljivimi kamerami, med katerimi se boste najbolj razveselili glavne s 50-milijonskim in širokokotne s 13-milijonskim tipalom, saj bosta poskrbeli, da ne boste zamudili nobenega čudovitega prizora. Poleg tega ima P50 Pro še monokromatsko tipalo za vrhunske črno-bele fotografije in P50 Pocket večspektralno tipalo, ki v svet pametnih telefonov uvaja fluorescentno fotografijo.

Pri tem ni odveč, da sta oba relativno majhna, pri tem z zložljivo zasnovo izstopa P50 Pocket, in imata dovolj veliki bateriji, da vam tudi v primeru dvodnevnega izleta pri sebi ne bo treba imeti dodatne baterije. Ker podpirata hitro polnjenje, pa ne bo odveč polnilec, da boste izkoristili postanke, kjer je na voljo električna vtičnica.

To je samo nekaj razlogov, zakaj je pametno imeti pametni telefon ves čas pri sebi. Toda uporabljajte ga po pameti, takrat, ko je res potrebno, da vas ne bo odvrnil od uživanja v čudovitem dnevu in lepotah okolice.

