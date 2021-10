Igrajo tudi na kmečko orodje

Ohranjajo ljudsko pesem in ples ter že pozabljene običaje z Bleda in okolice.

2000

-krat so že nastopili.

Začetki odrasle Folklorne skupine Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno, občina Bled, segajo v leto 1981. Prve korake pa so mladi fantje in dekleta naredili pod strokovnim vodstvom in strogim očesom, pobudo za ustanovitev folklorne skupine in pridobitev prvih folkloristov pa je dal. Nato sta žar in vnema mladih plesalcev skupino peljala z odra na oder ter s tlakovanih promenad na zloščena hotelska plesišča. Kmalu so se začeli nastopi, ki so se kar vrstili, včasih po več na teden.Sodelovali so na kmečkih ohcetih na Bledu, gostovali so po bivši Jugoslaviji, popestrili pa so tudi marsikatero prireditev na Bledu. V skupini je delovanje za nekaj let zamrlo, ponovno je začela delovati 1991. in se ohranila še do danes. Do zdaj so imeli več kot 2000 nastopov po Sloveniji in v tujini. Kot pravi, vodja odrasle folklorne skupine, je njihova velika želja, da bi lahko poleg odrasle in otroške folklorne skupine oblikovali tudi mladinsko sekcijo.V vseh teh letih plesalci obujajo in ohranjajo ljudsko pesem in ples ter že pozabljene običaje z Bleda in okolice. Znotraj njih deluje tudi glasbena skupina, ki igra na kmečka orodja. Praznovanje 40. jubileja folklorne skupine, ki ima 24 članov, bodo zaradi trenutnih razmer prestavili na prihodnje leto in ga združili s praznovanjem 120-letnice kulturnega društva, pod okriljem katerega vsa leta delujejo.