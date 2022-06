Hude obtožbe v podjetjih v lasti družine Borisa Šuštarja: »Popolna strahovlada prek videonadzora«

Delavska svetovalnica je minuli teden na koprsko tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper podjetji Marinblu in Selea zaradi suma kršenja pravic delavcem. Zaposlene v podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja silijo tudi v 40 ur neprekinjenega dela, stalno jih nadzirajo kamere, je poročala TV Slovenija.

»Popolna strahovlada prek videonadzora. Kamere te nadzorujejo, prostega časa ni, z nenehnimi klici posegajo v tvoje zasebno življenje, ti delavci so fizično, psihično, finančno, čustveno popolnoma izčrpani,« je za TV Slovenija opozoril Goran Lukič iz Delavske svetovalnice.

Družina Šuštar ima zaposlenih okoli 20 delavcev

Ti so po poročanju TV Slovenija poleg stalnega nadzora preko videokamer na delovnem mestu preko telefona deležni tudi opominov in graj. »Ko delate 12 ur stoje, se ne smete niti nasloniti, niti za minuto, slikajo in pošljejo na mobitel fotografijo in vprašanje, zakaj delo stoji,« je pojasnil eden izmed zaposlenih.

Sogovornik je ob tem opozoril tudi, da prihaja do neplačevanja nadur.

Šuštarjevi niso želeli pred kamero TV Slovenija, odpovedali so tudi že dogovorjeni sestanek. So pa v pisnem odzivu zavrnili očitke.

»Pojasnjujem, da vsi naši delavci opravljajo delo v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Zavračam vaše navedbe o neizplačilu opravljenih nadur in o izvajanju nezakonitega videonadzora delavcev. Višina urne postavke in izvajanje politike zaposlovanja delavcev sodi v okvir poslovne skrivnosti poslovanja naše družbe, zato vam teh informacij ne moremo razkriti. Glede navedb, da naj bi bila v zadnjih treh letih delovna inšpekcija v družbi Selea d.o.o. ugotovila številne kršitve, takšne navedbe zavračam,« je za TV Slovenija zapisala direktorica Rosana Šuštar.

Kot je dodala, so bili v preteklih letih opravljeni številni inšpekcijski nadzori, pri čemer pa noben ni bil zaključen na način, da bi bila družba ali ona kot odgovorna oseba, spoznana za krive storitve kakršnegakoli prekrška.

»V primeru ugotovitve kakršnihkoli pomanjkljivosti pri izvajanju delovnega procesa, pa smo vedno spoštovali odrejene ukrepe s strani pristojnih organov in izpolnili vse naložene obveznosti. Ostro pa zavračam insinuacije o obolevanju in fizični in psihični iztrošenosti v povezavi z delom v družbi Selea,« je še pojasnila.

Delovna inšpekcija ugotovila številne kršitve

Ob tem pa so z delovne inšpekcije za TV Slovenija odgovorili, da so v preteklosti v podjetjih Marinblu in Selea opravili več nadzorov, med katerimi so ugotovili kršitve pri plačah, regresu, delovnem času, odmorih in počitku.