Na Štajerskem že močno neurje s točo: Kaj takega še nisem videla!

Vreme nam letos ne prizanaša. Danes popoldne je neurje zajelo Štajersko. Marsikje je padala tudi kot jajce debela toča. Besed bralke iz Ljubečne: Kaj takega se nisem videla.« Tako je trenutno v Šentjurju.

Zvečer in ponoči bodo predvsem na severovzhodu in severozahodu Slovenije nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutro bo pretežno oblačno, najnižje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 °C.

V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 °C, poroča Arso.

Sanacija posledic sredinega neurja ni končana

Na prizadetih območjih se danes sicer nadaljuje sanacija posledic sredinega neurja, ki je v Sloveniji najhuje prizadelo širše območje Gorenjske in vzhodne ter jugovzhodne Slovenije. Šele danes na dan prihajajo vse razsežnosti neurja, ki je terjalo tudi eno življenje, več oseb pa je bilo med neurjem in sanacijo posledic poškodovanih.

Toča, naliv in poplave v vasi Voličina. FOTO: Bralec Leni

Fronta, ki je obšla Ljubljano. FOTO: Bralec T. K.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je na novinarski konferenci po seje vlade opozoril, da bo vreme do sobote nestabilno, zato naj bodo ljudje in organizatorji dogodkov pozorni na napovedi ter naj sebe in drugih ne izpostavljajo nevarnostim. Minister za obrambo Marjan Šarec je ob tem zagotovil, da je za pomoč na voljo tudi Slovenska vojska .

