Hrup helikopterjev namesto gorskega miru

Zadnja leta se obleganje našega očaka in gora v njegovi okolici samo še stopnjuje. Ne le na trdnih tleh, velikanska gneča je tudi v zraku! Ob lepih dnevih, še posebno ob koncih tedna, na tem območju od jutra do večera hrumijo helikopterji in parajo živce in ušesa planincem. Predvsem je hrupno v najlepšem delu Triglavskega narodnega parka (TNP) – nad čudovito dolino Triglavskih jezer.

Zaradi izjemno povečanega števila obiskovalcev v naših gorah se je močno povečalo število helikopterjev, ki oskrbujejo planinske koče, in helikopterjev z gorskimi reševalci na krovu, ki iščejo in pomagajo planincem v težavah. A poleg teh nujnih voženj je tudi čedalje več panoramskih poletov s turisti.

Vedno več ljudi v gorah potrebuje helikoptersko pomoč. FOTO: GRS Tolmin

Javni zavod TNP predlaga zmanjšanje števila turističnih preletov.

Helikopterji Flycom Aviation oskrbujejo številne planinske postojanke na območju TNP, na fotografiji koča pod Bogatinom. FOTO: Flycom Aviation

Preveč in prenizko

»Z možem sva šla na Malo Tičarico nad dolino Sedmerih jezer. Od koče pri Triglavskih jezerih do vrha sva samo v tistih par urah naštela devet preletov helikopterjev. TNP ves čas uvaja neke nove režime za umirjanje prometa in zelenega obiskovanja gora, potem pa se turisti vozijo po zraku, onesnažujejo okolje in delajo mnogo več hrupa in škode kot planinci,« je prepričana Andreja Z. iz Radovljice, ki v zadnjih letih opaža tudi izjemno povečano število preletov čez njen domači kraj proti Julijskim Alpam. Še pred nekaj leti so bile sobote in nedelje na podeželju bolj mirne, sedaj pa se pogosto že navsezgodaj začne hrup in se konča šele proti večeru.

Tudi Jerneja P. iz okolice Ljubljane hrup helikopterjev v gorah moti. »Včasih je bilo v gorah tiho in mirno, ropotalo je le ob torkih, ko so s helikopterji oskrbovali koče. Sedaj vedno, ko grem v hribe, med tednom ali vikendom, poslušam helikopterje. Toliko jih je, da je včasih kot na fronti! Zadnjič smo šli po dolini Sedmerih jezer in na vsake pol ure je čez nas letel helikopter. Ravno smo si oddahnili od hrupa enega, že je prišel naslednji. Zavedam se, da je treba koče oskrbovati in tudi, da ljudje potrebujejo pomoč gorskih reševalcev, a vsi ti poleti niso bili samo to, ampak so bili tudi panoramski. In vsi so leteli prenizko, kar je prepovedano, verjetno jih nihče ne kontrolira. Te bi morali omejiti, saj v takšnem sploh ni več prijetno hoditi v hribe, ker vse ropota. Čudi me, da TNP to dovoljuje,« je dejal.

Pod 305 metri prepovedano Varstveni režim sicer v zračnem prostoru na varovanem območju TNP prepoveduje letenje z zrakoplovi pod 305 metri nad površino, razen za helikopterje, ki oskrbujejo ali vzdržujejo objekte na tem območju, helikopterje za reševanje in pomoč ob nesrečah ter za izvajanje policijskih nalog, znanstvenoraziskovalne dejavnosti in meteorološke službe. Prav tako so s soglasjem TNP dovoljeni poleti za izvajanje geodetskega ali filmskega, video- in dokumentarnega snemanja narodnega parka. Za vzletanje in pristajanje se uporabljajo samo urejena vzletno-pristajalna mesta (helidromi), komercialni poleti s pristankom, na primer dostava in dovoz planincev do planinskih koč in nazaj v dolino, niso dovoljeni.

Mnogi, ki ne zmorejo vzpona, se nad Triglav popeljejo s helikopterjem. FOTO: Flycom Aviation

V javnem zavodu TNP nam pojasnijo, da je preletov tudi po njihovem mnenju zares preveč, da so prenizki in hrup prevelik, zato razmišljajo o omejitvah. »Motorni zračni promet po naši presoji povzroča prekoračitve omejitve hrupa, vznemirja živali in vpliva na doživljanje obiskovalcev narodnega parka. Zato v načrtu upravljanja TNP predlagamo zmanjšanje števila turističnih in panoramskih letalskih in helikopterskih preletov, vzpostavitev in zagotavljanje ustreznega nadzora – v sodelovanju z Javno agencijo za civilno letalstvo RS in preusmerjanje koridorjev mednarodnega potniškega prometa izven zračnega prostora narodnega parka,« so sporočili in dodali, da si prizadevajo tudi za posodobitev karte z naravovarstveno občutljivimi območji, nad katerimi bi bil zračni komercialni promet prepovedan, pa tudi za določitev višine, pod katero bi bilo letenje z motornimi zrakoplovi prepovedano.

195 evrov stane panoramski polet nad Triglavom.

Še zadnjič bi radi videli Triglav

Komercialne turistične prelete nad Triglavom, za katere je treba plačati 195 evrov na osebo, izvaja letalska družba Flycom Aviation iz Brusnic v lasti dolenjskega poslovneža Ivana Kralja, ki ima svojo floto na letališču v Lescah. Od direktorja podjetja Gašperja Kralja smo izvedeli, da v povprečju opravijo od 25 do 30 panoramskih poletov nad Triglav na mesec in da vse izvajajo po zakonih in predpisih.

Največ prometa je nad čudovito Dolino sedmerih triglavskih jezer. FOTO: Miha Ivanc

A komercialni poleti so le manjši del njihove dejavnosti na območju TNP. Njihovi helikopterji predvsem oskrbujejo planinske postojanke na območju Triglava s hrano in pijačo ter drugimi stvarmi za nemoteno delovanje. Na postojanke prepeljejo osebje, pomagajo pa tudi z dovozi materiala za obnovitvena in vzdrževalna dela v gorah.

»Hrup naših helikopterjev nekatere moti, vsi po vrsti pa si v planinskih kočah radi privoščijo hladno pivo, joto in podobno. Pri tem se jih mnogo sploh ne zaveda, da vse to na območje TNP pripeljejo prav naši helikopterji, vključno z osebjem, ki jim vse to postreže, da so zadovoljni. Poleg tega pomagamo pri obnovi koč, ravno se na Koči pri Sedmerih jezerih obnavljajo stranišča, vsako leto iz greznic v dolino pripeljemo vse fekalije, ki se čez poletje naberejo,« so nam še povedali. Zanimanje za polete je precejšnje, in če bi zakoni dovoljevali, bi lahko popeljali nad Triglav na stotine ljudi. »Tako pa vozimo le posameznike, velika večina so to Slovenci, predvsem starejši ljudje, ki bi radi še zadnjič videli Triglav, ali invalidi z multiplo sklerozo, ki ne morejo sami v hribe,« so še poudarili v podjetju Flycom Aviation.