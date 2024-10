Hmeljski likof se je zlil s Savinjskim Oktoberfestom (FOTO)

Hmeljarski likof, ki sledi zaključku obiranja hmelja, je v Savinjski dolini prisoten že več kot 140 let, kolikor je dolina zasajena s hmeljem. Likof že dolgo živi v okviru Društva hmeljarskih starešin in princes Slovenije ter občine Žalec, že osmo leto zapored pa je vključen v program prireditve Savinjski Oktoberfest, ki ga organizira istoimensko kulturno društvo ob podpori Zavoda za kulturo, šport in turizem (ZKTŠ) Žalec, občine in drugih pokroviteljev.

Med njimi je najbolj izpostavljeno podjetje Šotori Petre z Marijo Petre na čelu, ki je bila glavna pobudnica in organizatorka tovrstne prireditev pred več kot četrt stoletja. Tudi zdaj je njena idejna vodja – ob pomoči hčerke Ane Mari Petre Aubreht, ki nadaljuje njeno delo in je kot predsednica KD Savinjski Oktoberfest glavna organizatorka tega dogodka.

Nastopila je tudi folklorna skupina Kobula iz Petrovč, kjer je vrsto let potekal Hmeljarski likof.

Povorka, nastopi ter priznanja

Hmeljarski likof ​se je tako kot minula leta začel s povorko po glavni ulici Žalca. V njej so bili Godba Zabukovica, Libojske mažoretke, aktualni hmeljski starešina s princeso ter nekdanje hmeljske starešine in princese. Nadaljevali so jo Laški pivovarji s praporom, člani folklorne skupine Kobula iz Petrovč, člani TD Braslovče, mladi hmeljarji in hmeljske družine ter gostje iz tujine z nemško hmeljsko kraljico, njeno prvo spremljevalko in nemško hmeljsko princeso.

Po prihodu na prireditveni prostor v šotor ob fontani piva Zeleno zlato se je začel pester program, najprej so nastopile mažoretke ob glasbi pihalne godbe. Udeležence je nagovoril direktor ZKŠT Marko Repnik (sicer tudi nepoklicni župan občine Prebold) ter hmeljarje in preostale pozdravil tudi v imenu žalskega župana Janka Kosa, ki je bil v tujini. Pohvalil je hmeljarje, da ohranjajo tradicijo, ter jim zaželel, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije (ZHS) Janez Oset je vsem zaželel prijetno praznovanje in zabavo ter se poklonil hmeljarjem, hmelju in pivu, trojici, ki daje prepoznavnost Savinjski dolini. O slednji govori tudi savinjska himna Savinjska dolina, ki jo je zaigral ansambel Poziv.

Laške mažoretke so večkrat navdušile staro in mlado.

Na čelu povorke so stopale libojske mažoretke in Godba Zabukovica.

Bivši hmeljarski par Špela Razboršek in Ciril Terglav sta v pogovoru z moderatorko Sašo Pukl predstavila aktivnosti enoletnega mandata. Na velikem bronastem hmeljskem listu, na katerem so napisani vsi dosedanji starešine in princese, je sledilo slavnostno odkritje imen novega hmeljarskega para, princese Anje Kupec Oset in starešine Vinka Štormana, ki sta žezlo prevzela na letošnjem 62. Dnevu hmeljarjev v Braslovčah. Spregovorila sta tudi o poslanstvu in aktivnostih, ki sta jih imela doslej.

2400 TON hmelja so pridelali letos.

Letošnjo hmeljarsko sezono je predstavil Blaž Dimec, specialist pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Celje: slovenski hmeljarji so letos pridelali okoli 2400 ton hmelja, kar je 400 ton manj kot lani, je pa kakovosten. Predsednik ZHS Oset in predsednik komisije za priznanja pri ZHS Aljoša Uršič sta podelila štiri priznanja združenja, prejeli so jih Eva Omladič kot princesa, Jani Oset in Andrej Rovan kot hmeljara ter Andrej Kramer kot hmeljski starešina.

S skupno zdravico so odprli letošnji oktoberfest.

Točili so ga kot že dolgo ne.

Zabijanje pipe v sod

Drugi del prireditve Hmeljarskega likofa in Savinjskega Oktoberfesta je naznanila Godba Laško z mažoretkami, ki so pripravile pravi spektakel, svoje pa so dodali še nemška hmeljska kraljica Eva Marija Pichlmeyer, njena prva spremljevalka Anna Fischer in nemška hmeljska princesa Sophie Huber.

Domače in tuje kraljice

Na odru so se zvrstile še slovenska medena kraljica Rebeka Medved, mlečna kraljica Alenka Gradišnik in vinska kraljica Sanja Ferjančič. KD Savinjski Oktoberfest jim je podelil nagrade oziroma zahvale za sodelovanje in pomoč. Pika na i dogodku je bil obred zabijanja pipe v sod piva Pivovarne Laško, kar je tokrat ob podpori laških pivovarjev in ob navzočnosti ostalih gostov opravil Repnik. S polnimi vrčki so nato družno nazdravili in s tem je bil letošnji oktoberfest uradno odprt, zabava se je lahko nadaljevala. Zanjo sta skrbela ansambel Unikat in pevka Alya, ki je zažigala, kot zna. Ni manjkala nagradna igra za obiskovalce, predvsem pa izbor najlepšega dirdla (značilne obleke nemških žensk) in najštevilnejše lederhosen skupine.