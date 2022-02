Hitri testi zmrznili, čeprav ne bi smeli! Uporabljajo jih naprej, kot da ni bilo nič

Dolgo časa se že vleče pandemija covida19. Na začetku je bilo težko priti do testiranja, nato pa so testirne točke zrasle kot gobe po dežju. Testov že dolgo ne izvajajo samo javni zavodi, ampak tudi zasebniki, veliko med njimi to dejavnost opravlja v zabojnikih. V uredništvo smo prejeli informacijo od zanesljivega vira, ki ga zaradi varnosti vpletenih ne bomo navedli, da so se pri nekaterih zasebnikih dogajale nepravilnosti (podatke hranimo v uredništvu). V nekaterih zabojnikih, ki izvajajo hitre teste, so zaradi nizkih temperatur zmrznile cele palete tam skladiščenih še neuporabljenih testov. Na embalaži pa je zapisano, da morajo biti skladiščeni med 4 in 30 stopinjami Celzija. Odgovorni se po naših informacijah za to okoliščino ne zmenijo in odmrznjene teste nemoteno uporabljajo, kljub temu da je vprašljiva njihova veljavnost oz. uporabnost.

Kaj se zgodi s testi, ki so neprimerno skladiščeni, kot je bilo opisano, smo vprašali Agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke. Odgovorili so nam (nelektorirano), da je »proizvajalec pripomočka odgovoren za načrtovanje, izdelavo, pakiranje in označevanje pripomočka. On torej določi, v katerem temperaturnem območju morajo biti testi hranjeni oziroma v katerem bodo kot taki še primerni za uporabo oziroma učinkoviti. Vsi ostali subjekti v dobavni verigi morajo zagotavljati pogoje shranjevanja kot jih je navedel proizvajalec, saj s takim ravnanjem ohranjajo skladnost medicinskih pripomočkov.«

Kaj pa se zgodi s testom, če zmrzne?

Na to nam je odgovoril Roman Jerala s Kemijskega inštituta. »Zamrzne lahko samo tekočina za ekstrakcijo virusa s palčko in lahko pogledamo, ali je po tem, ko smo jo spravili na sobno temperaturo, še bistra. Po njegovem mnenju bodo testi zelo verjetno še delovali, četudi so zmrznili in bili odmrznjeni. Vsi testi imajo kontrolni signal, ki se pojavi ob oznaki T, kar nam lahko pomaga za orientacijo, če test ustrezno deluje. »Ni pa žal nobenega formalnega jamstva, tudi proizvajalci jamčijo za ustrezno delovanje samo, če so skladiščeni na ustrezen način. Nekateri proizvajalci sicer menijo, da krajši čas zamrzovanja ali na temperaturah izven priporočljivega območja ohrani delovanje, če se test pred uporabo za nekaj časa spravi na sobno temperaturo. Izvedba testa pri temperaturah, ki precej odstopajo od sobne, lahko vpliva na zanesljivost in lažno pozitivne rezultate pri nizkih (in še bolj pri visokih) temperaturah, kot je pokazala raziskava NIH.«

