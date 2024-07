Hiša stoji, ustvarijo si le še dom

Hišo novega začetka, kot so v Slovenj Gradcu poimenovali prvo hišo, ki so jo zgradili po avgustovskih poplavah z donatorskimi sredstvi in ki bo postala dom štiričlanski družini, so v življenje včeraj pospremili številni ugledni gostje, tudi predsednik vlade Robert Golob.

Na zemljišču ob Podgorski cesti v Slovenj Gradcu, ki ga je prispevala slovenjgraška občina, je novo montažno hišo zgradilo podjetje Pergola skupaj s 37 donatorji iz vse Slovenije. V hišo se bodo vselili štirje od šestih članov družine Stropnik iz Velunje, katere prejšnji dom je na seznamu evidentiranih objektov, ki zaradi posledic lanskih poplav in plazov niso več primerni za bivanje. Na seznamu vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani je sicer več kot 340 objektov, pri čemer pa seznam ni dokončen.

Predaje ključev družini Stanka Stropnika so se udeležili ugledni gostje oziroma govorci.

Stanko Stropnik, ki z ženo za zdaj ostaja na ogroženem območju in čaka, da si bo lahko tudi sam uredil manjšo hišo, se je v kratkem nagovoru s cmokom v grlu zahvalil, da si bo lahko njegova hči z dvema vnukinjama v njej uredila nov dom. »Radi bi izrazili globoko hvaležnost Pergoli in vsem donatorjem, lions klubu in predvsem županu, ki je pomagal najti zemljišče za gradnjo. Županova podpora nam je vlila upanje, da se bomo prihodnosti veselili v novem domu.

Zavedamo se, da imamo izjemno srečo, da smo prav mi prejeli to čudovito donacijo. Ni enostavno sprejeti dejstva, da bomo morali zapustiti hišo, ki so jo z veliko odrekanja in ljubezni zgradili starši, a zaradi ogrožajočih plazov bivanje v njej ni več varno. Naša srca so polna spominov na naš dom, a po 4. avgustu so nas preplavili strah, negotovost in dvom. Spraševali smo se, ali bomo ostali brez doma, saj je bila narava neizprosna. Ogrožena so bila tudi naša življenja,« je med drugim dejala hčerka.

»5. avgusta sem si sam ogledal stanje v Velunji. Zasuta hiša, vsi pomožni objekti, z obeh strani plaz, vmes reka Velunjščica, prek pa podrta smreka, ki je bila edina pot, po kateri smo lahko šli. Takrat so tekle solze žalosti, a smo si v občini Slovenj Gradec zadali, da mesto vrnemo v stanje pred poplavami,« je poudaril župan Slovenj Gradca Tilen Klugler.

Obesek v obliki pečata občine Slovenj Gradec

Delo oblikovalke Obesek za ključe nove hiše v obliki pečata občine Slovenj Gradec je izdelala oblikovalka keramike Anja Slapničar prav iz gline in peska s poplavljenega območja. Zapisala je tudi: »Naj se zemlja prerodi, spet rodi, naj vzcveti, voda raj naj kali.«

Boljše razmere

Ponosen je seveda tudi Vidko Švajger, direktor Pergole, ki je dejal, da so se vsi donatorji iz srca odzvali na njegov poziv: »Mi smo postavili hišo, družina pa si mora zdaj ustvariti dom,« je dejal. Velik del je prispeval tudi Lions klub Slovenj Gradec, in kot je dejal predsednik Dušan Krebl, »smo počaščeni, da smo lahko del mozaika dobrodelnosti, ki je na Koroškem pregovorna«.

Premier Golob je dodal, da je bila solidarnost cele Slovenije po ujmi avgusta lani nepozabna, odziv vseh pa hiter. Sporočilo, ki ga navdaja z upanjem za naprej, je v tem, da vsak od nas lahko računa na solidarnost, če bo potreboval pomoč. »Živimo na prekrasnem kraju, a na južnih obronkih Alp bodo vremenske ujme v prihodnje prisotne. Ne bom rekel, da bodo hujše, ker hujše je težko, ampak bodo prisotne še naprej. In moramo biti na to pripravljeni,« je dejal premier in pohvalil tudi politiko v tistem času, ki ni bila razdeljena. »Zavedali smo se, da ni dovolj, da samo obnovimo uničeno, temveč moramo ustvariti nove, boljše razmere,« je sklenil.