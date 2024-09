Ljubitelji diatonične harmonike so tri dni uživali na koncertih v kulturnem domu v Hrpeljah, kjer so pripravili že 27. Svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko in organetto. V Brkine je prišlo več kot 50 tekmovalcev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Nemčije, kjer je to priljubljeno ljudsko in obenem tekmovalno glasbilo doma. Še več pa je bilo obiskovalcev, ki so z velikim zanimanjem prisluhnili tekmovalcem in kar trem koncertom vključno z razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo nagrad. 50 TEKMOVALCEV je prišlo v Brkine. Zasluge, da je tekmovanje svetovnega slovesa pote...