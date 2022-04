Grozljivo sporočilo znani Slovenki: Ti boš ubita, razrezana, noge boš imela odsekane

Volitve so pred vrati in med tistimi, ki se je v tem času precej izpostavila, je tudi Nika Kovač z Inštitutom 8. marec (I8M). Ljudi po Sloveniji aktivno pozivajo, naj se udeležijo volitev in s tem odločijo o novi vladi, ki bo vodila Slovenijo. Zaradi tega so si nabrali kar nekaj nasprotnikov, češ da ne delujejo v skladu zakonodajo, ocenjuje tudi predsednik vlade Janez Janša – o tem smo poročali v članku »Kar se nam dogaja, je poskus utišanja, ki je znak strahu«. Zdi pa se, da jih imajo 'v želodcu' tudi nekateri drugi. Med drugim tudi oseba, ki je direktorici I8M pustila sporočilo, zaradi katerega vam bo zaledenela kri (objavljamo ga v izvirniku):

»Nika Kovač ti boš ovadena meni in ljudem bos vzela ukradla denar meni je moj znane povedal rekel izustil Nika kovač ti boš ubita obuudena razrezana,bodena,noge boš imela odsekane roke bos imela odsekane to mi je povedal znanec,trebuh razparan,po hrbtu boš z ostrim nožem razrezana,vrat boš imela razsekan ,glavo boš imela razkosano telo bo tažgal glavo še bo razsekal tvoje kosti bo sekal na kose,To mi je povedal znanec«

Nika Kovač. FOTO: Delo

Nikina kolegicaje, tako navajajo, klicala na policijo in želela grožnjo prijaviti: »Rekli so ji, da 'Nika itak živi v New Yorku in da se ji ne more nič zgoditi. Da naj to prijavi v Ameriki. Da mi ne moremo podati prijave v njenem imenu. In to kljub temu, da je Maja opozarjala, da Nika ne bo za vedno ostala v Ameriki.'«

Generalno policijsko upravo, ki jo vodi Anton Olaj, smo povprašali, ali so prejeli prijavo in ali držijo navedbe, da se primera ne bodo lotili. Odgovor bomo v članek dodali, ko ga prejmemo.

V Nikinem imenu je prijavo na policijo in tožilstvo nato podal odvetnik, ki je za to pooblaščen. Nika sporoča, da se kljub grožnjam ne bo umaknila.

Nikin primer ni osamljen. Grožnje dobivajo politiki, denimo Janeza Janša z družino, pa tudi drugi. Nedavno nazaj so politiki po pošti prejeli naboje. Za to so hitro okrivili politične nasprotnike, na koncu pa se je izkazalo, da ne bi mogli biti dlje od resnice. Več o tem v članku Izsledili osumljenca groženj Janši in Toninu.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.