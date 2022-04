»Kar se nam dogaja, je poskus utišanja, ki je znak strahu pred ljudstvom. Osnovna ideja pa je močnejša od poskusov ustrahovanja. Sporočilo naše kampanje je večje od Inštituta, večje od nas samih, saj predstavlja idejo širše skupnosti,« je jasna Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec (I8M).

Ministrstvo za notranje zadeve je Inštitutu 8. marec v petek poslalo poziv za posredovanje informacij v zvezi s kampanjo Gremo volit. Podpisan je Marko Kandolf, glavni inšpektor inšpektorata za notranje zadeve, ki je bil na mesto direktorja imenovan istega dne, sporne pa naj bi bile domnevne kršitve volilne zakonodaje. Kovačeva vztraja, da je sporočilo kampanje spodbujanje udeležbe na volitvah.

Pooblaščenka Inštituta 8. marec Nataša Pirc Musar je dodala: »Iz aviona je vidno, da so se na ministrstvu zadeve lotili povsem nezakonito. V takih primerih se vedno vprašam, kako se lahko proti takšnim zlorabam prava sploh boriš. Poziv, ki ga je prejel Inštitut 8. marec, je povsem nezakonit, saj prekrškovni organ od obtoženca ne sme zahtevati, naj on predloži dokaze – pot mora biti obratna. Prav tako inšpektorat naše stranke ni podučil o pravicah, ki jih ima v prekrškovnem postopku. Ta dopis lahko vidim zgolj kot zastraševalno pismo.«

Prijavili jih bodo tudi evropski komisiji SLAPP

V odzivu na dopis so pojasnili, tako Pirc Musarjeva, da Inštitut 8. marec nikakor ne vodi volilne kampanje, »saj se Zakon o volilni in referendumski kampanji nanaša na vsebinsko prepričevanje volivcev, naj obkrožijo točno določeno opcijo, kar pa zgolj poziv, naj posamezniki gredo na volitve, nikakor ni«. Dodala je še, da resno razmišljajo tudi o kazenski ovadbi inšpektorja zaradi zlorabe uradnega položaja. A tu se ne bodo ustavili: primer bodo prijavili tudi evropski komisiji SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), Koaliciji proti SLAPP v Evropi in Evropski komisiji v okviru mehanizma poročanja o stanju vladavine prava v Sloveniji.

Kaj si o Inštitutu 8. marca misli Janša

Predsednik vlade Janez Janša Inštitutu 8. marec nikakor ni naklonjen. Označil jih je za paravojsko stranke Levica. Spraševal je, ali je že kdo slišal, da bi imel Inštitut lokalne odbore, ki da jih imajo stranke, ki morajo odpreti poseben volilni račun za kampanjo. Le dan preden je bil dopis I8M poslan (tako pravijo na omenjenem inštitutu), je premier objavil: »Doslej najbolj množična kršitev zakonodaje o volilni kampanji v zgodovini Slovenije. Za denar davkoplačevalcev & kampanjski denar iz tujine, kar je v Sloveniji strogo prepovedano in kaznivo.«