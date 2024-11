Grosuplje postaja romarsko središče, zahvalno mašo daroval priljubljeni duhovnik Martin Golob (FOTO)

»Bil sem poštar in sem vsak dan nosil pošto h Golobovim. Martin je bil prijeten, majhen fant, pa zelo v redu starše je imel. Lepe spomine imam na Martinovo družino. Vedno sem si želel, da ga sedaj, ko je župnik, vidim v živo. Tokrat sem prišel. S sestro, ki je umrla pred dvema mesecema, sva vsak dan dvakrat molila z njim ob njegovih duhovnih pridigah na Gold TV,« nam je povedal Miro Žibret iz Velike Preske.

Bil je eden od številnih, ki so od blizu in daleč napolnili farno cerkev sv. Mihaela v Grosupljem. Martin Golob, župnik v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici, je letos drugič v Grosupljem daroval zahvalno mašo za številne bralce njegovih knjig Na spletni prižnici in 365 dni z Božjo besedo ter gledalce televizije Gold TV, kjer pripravlja molitve in duhovne oddaje.

V cerkvi sv. Mihaela

Verniki so nad njim navdušeni.

200 krstov in 50 porok »Ves čas molim za moje tri župnije, luštno nam je, zelo rad sem tukaj in molim, da ne bi kak hudič vmes prišel,« Golob ne skriva, da se v Grosupljem dobro počuti. V Golobovih treh farah se lahko pohvalijo, da imajo 400 veroučencev, v letu 2024 pa 200 krstov, več kot 50 porok, po 1300 ljudi ob nedeljah pri naši, letos pa so slavili 60 let župnije v Grosupljem.

Pol ure prej že vse polno

»Najbolj sem hvaležen, da lahko služim bogu. Med drugim tudi z besedo, pisano in govorjeno. Krasno je pogledati vse, ki so se danes zbrali tukaj. Zelo sem vesel, da se lahko srečamo tudi na ta način, ne le prek zaslonov ali prebranih vrstic, in si podelimo kako misel. Bog vas živi!« jim je Golob povedal, ko se je s ponosom ozrl na vse zbrane. Maša se je začela ob 15. uri, pol ure prej je bila cerkev že nabito polna, ljudje pa so v molitvi pričakali Martina, ki je prišel v cerkev s svojimi ministranti.

Nekdanja sošolca sta se srečala.

»Govorim vam o koncu sveta. Bog nas s tem ne želi strašiti, ne deluje on tako, ali pa da bi s strahom manipuliral ali grozil. Bog ni tak, je ljubeči oče. Ki bi nas rad pripravil na konec. Da bomo poučeni pričakali in da se bomo zato v življenju odločali za tiste stvari, ki so večne. Bog noče, da bi hodili po tem svetu slepi in nevedni, brez smisla in v pehanju za minljivim. Bog si želi, da smo v tem svetu romarji proti večnosti. Naše življenje je kaos, srečujemo se s strahovi, boleznijo, minljivostjo, grehom, žalostjo, vojnami, lakoto ... Ni človeka, ki bi živel v popolni harmoniji, vsak od nas ima v svoji življenjski dobi primerne skrbi. Naše življenje je romanje, kjer se zavedamo, da samo ena stvar prinaša mir in zadovoljstvo. Ljubezen je večna, nikoli ne gre v pozabo. Ni ga kometa, ki bi padel na zemljo in bi lahko uničil ljubezen,« je Martin Golob povedal v pridigi, ki so jo zbrani pozorno poslušali.

Dvakrat na dan isti voditelj

Med mašo je naredil tudi ofer. »Hvala vam za vse darove. S tem si bo pomagal sv. Miklavž, letos bomo v fari obdarili 900 otrok,« je Martin kar na glas povedal, kam bodo šli cekini, ki so jih dali verniki. Skupaj so z Martinom zmolili do konca, potem pa je bilo še nekaj neformalnih minut.

»Ne hitite domov. Smo pripravili nekaj za vas, da se malce podružimo. Mesarija Maver je pripravila obložene kruhke, Gold TV časti vino. Ko boste po dveh urah šli domov, vabljeni v Picerijo Kovačija, tik pod cerkvijo, dobre pice in lazanje imajo. Čez cesto pa je Slaščičarna Royal. En fejst možakar jo vodi, letos poleti nam je dal celo skrinjo sladoleda za faro. Otroci so lizali sladoled, da jim je iz ušes tekel,« je Golob povedal ob koncu maše, ko se je tudi zahvalil vsem, ki ga gledajo in podpirajo na poti oznanjevanja boga.

Andreja in Linda sta mu prisuhnili.

Po koncu maše so jedli in pili.

72 dobrodelnih tisočakov V teh dneh mineva dve leti od izida knjige Na spletni prižnici, ki se je prodala v 25.000 izvodih, druga Golobova knjiga pa v 11.000. Od vsakega izvoda gresta v dober namen dva evra, tako da je založba Družina, kjer sta knjigi izšli, za različne družine v stiskah namenila že 72.000 evrov. Pomagala jih je najti Slovenska Karitas, v njenem imenu pa se je direktor Peter Tomažič zahvalil Martinu za pomoč in vse, kar je naredil, da se je zbralo toliko cekinov.

»Na Gold TV imam duhovno oddajo, ki je na sporedu dvakrat na dan. Pa vsakič je isti voditelj. Po navadi to snemamo ponoči, ker takrat ni ljudi, pa tudi telefoni ne zvonijo. Zadnjič mi je ati rekel, da sem bil tako utrujen, da sem kar »s tabelim« gledal v kamero. Ne mi zameriti. Čeprav se kdaj res utrujen, veselja še vedno imam,« je dodal Golob, ki si je za svoje iskrive misli prislužil glasen aplavz vseh zbranih. Potem je še izvedel, od kod vse so prišli verniki na mašo.

»Glede na ceste, ste dobri,« je pohvalil Korošce, razveselil pa se je Prekmurcev, Štajercev, Dolenjcev, Notranjcev, Savinjčanov, Primorcev, Ljubljančanov, Gorenjcev in Belokranjcev, en vernik je prišel celo s Hrvaške iz Ludberga.

Nabito do zadnjega kotička

Najbolj sem hvaležen, da lahko služim bogu.

Linda, Andreja in Aljaž

»Moram reči, da me je ganilo, odprlo čustva. Ta maša je drugačna od klasičnih. Vredno je, da človek pride v Grosuplje in to doživi. Ganjena sem,« nam je povedala Linda iz Domžal. Ker nima avta, jo je pripeljala Andreja, sicer domačinka. »Odlično je, ker imamo Martina, čuti se svež veter, obilo je optimizma. Tudi otroci radi hodijo k maši, kar je za nas starše, ki želimo otroke vzgajati v veri, zelo dobra novica,« je Andreja povedala, kako je živeti v fari, ki ima takega župnika.

»Hodila sva na isto gimnazijo: on na tehnično, jaz na splošno, potem pa sva bila skupaj na teologiji. Martin je bil že takrat zelo prijazen. Na fakulteti pa je bilo jasno, da je rojen za duhovnika, da ga je bog poklical,« pa je o sošolcu Martinu povedal Aljaž Kirn, ki je k maši v Grosuplje prišel skupaj z mamo, z Martinom pa sta si prisrčno segla v roke. V Grosupljem, ki postaja romarski kraj.