Grajsko pobočje krasijo narcise

Narcise, ki domujejo v Evropi, Severni Afriki in Aziji, niso avtohtone cvetlice Slovenskih goric. Prav zato je njihovo rastišče na pobočju negovskega gradu nekaj posebnega. V Sloveniji so najbolj znana divja rastišča narcis ali kovačnic z belimi cvetovi na Golici, a tudi pod negovskim gradom so čudovite.

Negovski grad, ki ima najbolj ohranjeno obzidje med gradovi v Sloveniji in je zaščiten kot kulturni spomenik prve kategorije, je zelo obiskan, prišleki pa v tem času občudujejo tudi narcise.

Čeprav so v preteklosti narcise, ki so jih populili na grajskem rastišču, zasajali tudi ob številnih domačijah, se te povsod niso razrasle. Vseeno je iz tega nastalo nekaj večjih rastišč, ki so v bližini Negove. Rastišče pod negovskim gradom je spomeniško zaščiteno, zato jih ni dovoljeno trgati ali puliti.

Pod gradom so tudi mnoga zelišča, brajde in tudi vrtnine.

Ob našem obisku smo srečali družino z otroki, ki so bili nadvse navdušeni nad tem poljem narcis. Kot so dejali, so jih prvič v živo videli toliko cveteti.

»Odkar pomnim, v OŠ sem hodil v Negovo, vsako leto obiskujem ta prečudoviti z narcisami porasli travnik. Pogled na njegovo belino in vonj, ki se širi v okolico, je nekaj prečudovitega. Mislim, da je pravo poživilo po dolgi zimi, ki pa je v zadnjih letih ni. Moram pa reči, da je bilo v preteklosti še več narcis in tedaj smo jih smeli tudi trgati. Mnogi so si tod nakopali čebulic in jih posadili ob domovih. Kot mi je znano, je bilo veliko uničenih s prezgodnjo košnjo in z umetnim gnojenjem. Sreča je, da so danes zaščitene in jih je prepovedano trgati,« nam je med negovskimi narcisami razlagal 85-letni Ludvik Kramberger, nekdanji domačin iz Negove, sicer pa Radgončan.