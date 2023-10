Gorivo od torka najverjetneje ceneje

Po ocenah časnika Finance se bo cena goriv v torek, ko je čas za ponovno določitev cen izven avtocestnih postajališč, znižala.

Pod pogojema, da vlada ne dvigne trošarin in formula izračunavanja ostane enaka, se bosta tako bencin kot dizel s torkom pocenila. Pričakujejo, da bo v torek cena litra bencina znašala približno 1,51 evra, kar je približno dva centa in pol manj kot doslej. Za ceno litra dizla pa pričakujejo, da bo zdrsnila pod 1,62 evra in tako znašala za približno tri cente manj kot zdaj. Če bo liter dizla stal okoli 1,62 evra, bo cena za približno 15 centov nižja kot pred letom dni, še dodajajo.

Videli bomo, ali bodo njihove napovedi pravilne.