Gorijo vijolični alarmi za točo: nevihtne celice so nad tem delom Slovenije (FOTO)

Na udaru zaradi velike verjetnosti toče so trenutno v Podravju in na Savinjskem, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Arsa ob 14. uri. Ob 13. uri je veljala velika verjetnost toče za Dolenjsko, Ljubljano in okolico, Podravje in Spodnje Posavje.

Velika verjetnost toče ob 14. uri za določene dele Slovenije. FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

Za danes vremenoslovci napovedujejo krajše krajevne plohe in posamezne nevihte s skupno količino padavin do 20 litrov na kvadratni meter, ki bodo zapadle ravno na območju avgustovskih poplav.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov je Agencija RS za okolje izdala posebno vremensko napoved za območje gorenjske, savinjske in koroške regije.