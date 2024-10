Gorenje zapira razvojni oddelek v Velenju in ga seli v Srbijo?! Tiskovna predstavnica sporoča to

Včeraj smo poročali, da bo Gorenje do konca letošnjega leta močno zmanjšalo proizvodnjo v obratu v Rogatcu, kjer 120 zaposlenih izdeluje komponente za Gorenjeve izdelke. Kot so potrdili za Forbes Slovenija, bodo obrat do avgusta prihodnje leto popolnoma zaprli.

Zdaj pa smo v uredništvu prejeli neuradne informacije, da naj bi podjetje zapiralo razvojni oddelek še v Velenju in ga preselilo v Valjevo v Srbiji, kjer od leta 2013 redno proizvajajo hladilno-zamrzovalne aparate.

Navedbe zanikajo

Za komentar smo se obrnili na tiskovno predstavnico in nam je zagotovila, da naše informacije ne držijo, saj so lani prav v Velenju odprli nov inovacijski center.

»Hisense Europe v Velenju je globalno razvojno središče za kuhinjske in premijske aparate celotne skupine Hisense,« je zapisano na njihovi spletni strani, pa tudi: »Razvoj tehnologije in aparatov bo tako potekal v Velenju, ne glede na to, kje bo potekala proizvodnja posameznih aparatov in kateremu trgu bodo namenjeni.«

Bojazen je, zagotavljajo, odveč, inovacijski center ostaja v Velenju.