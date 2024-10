Gorenje zapira obrat v Rogatcu. Kaj se bo zgodilo s 120 zaposlenimi?

Proizvajalec bele tehnike Gorenje bo do konca letošnjega leta močno zmanjšal proizvodnjo v obratu v Rogatcu, kjer 120 zaposlenih izdeluje komponente za hladilno-zamrzovalne aparate. Kot so potrdili za Forbes Slovenija, bodo obrat do avgusta prihodnje leto popolnoma zaprli.

Kot poroča N1, je zaprtje posledica selitve proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevo v Srbiji, kjer večina proizvodnje poteka že od leta 2019. Gorenje namerava po zaprtju obrata komponente nabavljati pri zunanjih dobaviteljih.

Kaj se bo zgodilo z delavci?

Zaposlenim v Rogatcu bodo ponudili delo v tovarnah v Velenju in organizirali prevoz, skupaj z dodatkom k plači. Če te ponudbe ne bodo sprejeli, jim bodo izplačali odpravnino.

Obrat v Rogatcu, ki je predstavljal štiri odstotke vseh zaposlenih v Gorenju, bodo po zaprtju prodali.