Golob tik pred začekom šolskega leta zatrdil, česa letos v šolah ne bo

Zečetek novega šolskega leta se nezadržno bliža, mnoge starše, učitelje in učence pa skrbi, kako bo potekalo. Strokovne službe NIJZ so predvidene scenarije že predstavile, a dvomi in skrbi pri mnogih ostajajo. Predsednik vlade je že večkrat poudaril, da šol ne bodo zapirali. Robert Golob je v večernem pogovu na 24ur Zvečer dejal, da iz priporočil ne izhaja, da bi bilo novo šolsko leto podobno prešnjim, ko smo zapirali državo, občine in šole. Obljubil je, da prav tako pa ne bo obveznega cepljenja: »Kar se tiče šol, so priporočila zelo jasna. Prezračevali bomo razrede in prostore ter izobraževali o higieni. Tisti, ki ima simptome, naj ostane doma. Konec.«

»Za otroke v šolah tudi ne bo obveznih mask, obveznega testiranja, še manj obveznega cepljenja,« je dejal in ob tem dodal, da bodo pa podobno kot pri draginji tudi tu zaščitili najranljivejše - tiste v zdravstvenem sistemu in tiste, v domovih za starejše, kjer so prav tako priporočila jasna. »Želimo ostati odprta družba. In taki želimo ostati tudi celo zimo.«

