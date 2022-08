Škoda bo velika, oglasil se je Golob s to napovedjo

Po prvih ocenah, ki jih je KGZS posredovala na kmetijsko ministrstvo, sta zaradi suše najbolj prizadeta koruza in travinje. V povprečju bo izpad okoli 50-odstoten. Na kmetijskem ministrstvu podpirajo začetek postopkov za oceno skupne škode, sklep bi lahko vlada sprejela do konca avgusta. Suše verjetno še ni konec, opozarja premier Robert Golob.

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je, kot je predhodno napovedala, popoldne na kmetijsko ministrstvo in Upravo RS za zaščito in reševanje posredovala zbrane podatke o oceni škode po letošnji suši, ki pa je, kot je danes poudaril tudi predsednik vlade Robert Golob, verjetno še ni konec, tako da bo ocena škode »kvečjemu naraščala, ne obratno«.

Najbolj bo prizadeta koruza

Kot je v pogovoru za STA povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvi Tatjana Buzeti, na KGZS glede na danes posredovane podatke ocenjujejo, da je od poljščin najbolj prizadeta koruza in da bo pridelek v povprečju manjši za od 40 do 50 odstotkov. Ponekod na peščenih tleh bo izpad tudi večji oz. pridelka sploh ne bo.

Pri ostalih žitih bo izpad pridelka po zdajšnjih ocenah v povprečju 40-odstoten, pri bučah in krompirju 30- do 50-odstoten, izpad pridelka hmelja naj bi bil okoli 40-odstoten. Velik izpad je tudi pri travinjah, po ocenah v povprečju okoli 50-odstoten, ponekod pa tudi do 90-odstoten. Še posebej živinorejci naj bi zaradi tega ponekod že imeli velike težave in že zdaj težko zagotavljajo krmo za živali, obeta pa se še velik izpad koruze.

Visoke temperature krive za škodo pri sadju in zelenjavi

Pri pridelavi zelenjave in sadja so največ škode povzročile visoke temperature pri plodovih, ki so ožgani in prisilno dozorevajo, tako da se ocenjuje, da bo škoda vsaj 40 odstotkov, na nekaterih predelih pa tudi od 80 do 100 odstotkov, je podatke kmetijske svetovalne službe povzela Buzetijeva. »Celo pri vinski trti se že vidijo posledice suše, čeprav je precej odporna, in lahko pričakujemo do 50 odstotkov manjši pridelek,« je dodala.