Golob se je oglasil z domačega vrta: Enako sem zgrožen kot vi (VIDEO)

Poročali smo o dogodku, ko je 62-letnik iz Kopra s svojim mopedom peljal psa na sprehod, ta pa je med vožnjo omagal in poginil, nakar je skrbnik njegovo truplo odvrgel v koš z biološkimi odpadki. Za to mu je bila izrečena globa, medtem pa poslanka SD Meira Hot opozarja, da bi storilce, ki trpinčijo živali morala doleteti tudi ustrezna kazenska sankcija.

Hotova je avtorica peticije za dopolnitev kazenskega zakonika na način, da bi nepotrebno trpinčenje in smrt živali bilo opredeljeno kot kaznivo dejanje. Peticija ima trenutno 11.500 podpisov.

Dogodek iz Kopra je prizadel tudi predsednika vlade Roberta Goloba, ki je objavil videoposnetek z domačega vrta skupaj s svojim štirinožnim kosmatincem.

V posnetku je dejal, da je zadnje dni dobil ogromno sporočil o dogodku iz Kopra, ko naj bi starejši gospod za sabo na mopedu vlekel psa, dokler pes naj ne bi poginil in ga je potem vrgel v smetnjak. »Enako sem zgrožen kot vi,« je dejal in napovedal nekatere spremembe oziroma vladne ukrepe

Golob: Upam, da bodo ministrstva to znala narediti

»Od ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za pravosodje sem zahteval, da pripravijo poročila. Mislim, da mora država v takih primerih znati ustrezno ukrepati in upam, da bodo ministrstva to znala tudi narediti. Verjamem, da imamo vsi svoje živali tako radi, da bomo tistim, ki jih nimajo, preprečili, da bi živali še kdaj lahko trpinčili.«

Oglejte si posnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Spremembi naklonjeni tudi na pravosodnem ministrstvu

Na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi ministrica iz kvote SD Dominika Švarc Pipan, so za STA potrdili, da so s pobudo o dopolnitvi kazenskega zakonika, kar naslavlja tudi peticija s prvopodpisano Meiro Hot, seznanjeni in da kaže na močan odziv družbe glede zaščite živali.

Obstoječa zakonodaja na tem področju delno naslavlja omenjeno problematiko, vendar v njej niso zajeta ravnanja, storjena iz (hude) malomarnosti, so ocenili. Zato bo treba ta vprašanja ustrezno opredeliti v noveli kazenskega zakonika, ki ga bodo na ministrstvu začeli pripravljati predvidoma jeseni.