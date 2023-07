Golob in Plenković iz dnevne politike umikata arbitražo (FOTO)

Nastopil je čas, ko lahko Slovenija in Hrvaška skupaj dosežeta več, kot bi dosegli posamezno, je danes po pogovorih s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem v Zagrebu poudaril premier Robert Golob. Arbitraži, ki ji je Slovenija neomajno zavezana, bomo pustili čas in jo umaknili iz dnevne politike, je poudaril.

»Verjamem, da bomo s tem, ko bomo gledali v prihodnost, iskali projekte, s katerimi lahko pomagamo prebivalcem na obeh straneh meje, razbremenili tudi teme, ki so bile v preteklosti nerešljive«, in jih rešili enkrat v prihodnosti, je na skupni novinarski konferenci poudaril Golob.

Plenarni pogovori med delegacijama in podpis sporazumov. FOTO: Nebojša Tejić, sta

»Pogovori, pogovori, pogovori, kjer obe strani spoštujeta obe stališči. Mislim, da smo danes na tej točki, ozračje je pravo, izhodišča tudi, mogoče bomo našli rešitev hitreje, kot si mislimo,« je dejal o vprašanju arbitražne razsodbe o meji med državama.

Implementirati in uresničiti

»Arbitražo je treba implementirati in uresničiti, vendar pri tem ni časovnega pritiska, pomembno je, da to temo, ki je tako zastrupljala odnose med državama, umaknemo iz dnevne politike,« je prepričan. »V prijateljskem duhu se včasih najde rešitev tudi takrat, ko je ne pričakuješ, ko se pogovarjaš spoštljivo in kulturno,« je dodal Golob.

Nespremenjena glede uveljavitve arbitražne razsodbe ostaja tudi pozicija hrvaške vlade. Pri tem je Plenković poudaril, da razumejo pozicijo Slovenije, kjer je državni zbor sprejel arbitražno razsodbo. Obenem je izpostavil, da se na strokovni ravni pogovarjajo o isti temi iz dveh zornih kotov in poskušajo najti rešitve, »ki bi za Slovenijo morda pomenile izvajanje arbitražnega sporazuma, za Hrvaško pa iskanje druge rešitve«.

Plenković je še dejal, da bi bila dobra gesta prenehanje izdajanja kazni ribičem iz ene in druge države, »da bi iz javnega prostora evakuirali tudi ta zadnji element svojevrstne iritacije, ki bi bil po mojem mnenju dober signal dobre volje za reševanje teh vprašanj v prihodnosti«.

Golob je možnost odprave kaznovanja ribičev zavrnil. »Slovenska vlada je zavezana spoštovati slovenski pravni red, in to velja tudi za policijo. Trenutni pravni red je glede tega zelo jasen,« je dejal.

Prihod predsednika vlade Roberta Goloba v urad hrvaškega predsednika, kjer ga je sprejel predsednik Hrvaške Zoran Milanović. FOTO: Nebojša Tejić, sta

Obenem je poudaril, da niti za ribiče niti za slovensko vlado ni sprejemljiva niti skupna ribolovna cona.

Državi se bosta po napovedih obeh premierjev sedaj še bolj posvetili skupnim aktivnostim. Med drugim sta premierja napovedala skupno delovanje na mednarodnem področju v obojestransko korist.

Prijateljsko ozračje srečanja

Hrvaški in slovenski premier sta poudarila prijateljsko ozračje srečanja, v okviru katerega sta bila podpisana tudi solidarnostni sporazum o oskrbi s plinom in sporazum o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja. Ta bo omogočil dostop do storitev v izolski bolnišnici tudi prebivalcem severnega dela hrvaške Istre.

Osrednje teme pogovorov so bile poleg sodelovanja na področju energetike in gospodarstva tudi migracije. Golob je pozdravil odločitev, da bo Frontex na Hrvaško napotil šest strokovnjakov in poudaril, da bi se glede vprašanja nezakonitih migracij Frontex moral bolj angažirati na celotni zahodnobalkanski poti.

Plenarni pogovori med delegacijama in podpis sporazumov. FOTO: Nebojša Tejić, sta

S Plenkovićem sta govorila tudi o morebitnem sodelovanju med državama pri nadaljnji rabi jedrske energije in projektu nove nuklearke v Krškem. Slovenska stran je hrvaški predstavila zadnje aktivnosti in podrobnosti o pripravi projekta. Plenković je zatrdil, da bodo te informacije podrobno preučili in se k temu vrnili v nadaljnjih pogovorih. Golob pa je vse deležnike na Hrvaškem, tudi podjetja, pozval k razmisleku o sodelovanju pri projektu.

Goloba v Zagrebu poleg ministra za energetiko spremlja tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. V Zagrebu se bo danes sestal še s predsednikom države in sabora Zoranom Milanovićem in Gordanom Jandorkovićem.

Gre za tretje srečanje aktualnih predsednikov vlad, ki sta se nazadnje srečala konec marca na Brdu pri Kranju.