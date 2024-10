Golob brutalen: opozicija izrekla toliko laži, da se bo moral truditi še dva mandata, da mu bo uspelo to ponoviti (VIDEO)

DZ s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu končuje septembrsko redno sejo. Predsednika vlade bodo poslanci spraševali o domnevnem poslabšanju poslovnega okolja in domnevnem porastu nasilja v jugovzhodni Sloveniji, »številnih zavajajočih izjavah« in obratovanju Teš 6.

Golob ocenil, da je kaznovalna politika napada na uradne osebe premila

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je predsednika vlade vprašala, kako in kdaj bodo začeli reševati romska vprašanja. Golob je nanizal več ukrepov, ki jih na tem področju izvajajo. Hkrati je ocenil, da je kaznovalna politika napada na uradne osebe premila.

Golob: Za kaos v ZD Slovenska Bistrica odgovorno vodstvo zavoda

Predsednik vlade je na poslansko vprašanje Jelke Godec (SDS) v zvezi s številnimi zavajajočimi izjavami, med drugim glede stanja v zdravstvu, odgovoril, da je »zdravstvena reforma v polnem teku«. Odgovornost za veliko gnečo pred ZD Slovenska Bistrica, kjer so v ponedeljek vpisovali nove paciente, pa je pripisal vodstvu zavoda.

Poslanka Jelka Godec je v poslanskem vprašanju še poudarila, da so oškodovanci v lanskoletnih poplavah še vedno brez hiš. Golob je ponovil, da so jim ponudili gradnjo hiš ali odškodnino za objekte, pri čemer so skoraj vsi izbrali zadnjo možnost.

Godec je še navedla, da je predsednik vlade Golob javnost zavajal tudi glede postopka imenovanja evropskega komisarja. Golob je pri tem zatrdil, da sme vlada Evropski komisiji predlagati samo enega kandidata ali kandidatko. Dejal je tudi, da je vlada vztrajala pri kandidatu Tomažu Veselu do njegovega odstopa.

Ne vem, čemu v opoziciji opletate z lažmi, saj ste jih izrekli že toliko, da se bom moral jaz truditi še dva mandata, da mi bo uspelo to ponoviti.

Ponovil je, da se Vesel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nista ujela pri viziji delovanja komisije. Pisma, ki mu ga je predsednica poslala, pa ni posredoval v DZ, ker sta se s predsednico dogovorila, da bo to storila ona, ko se bo za to odločila.

Golob: Prihranek ob intervenciji v Tešu namenjen prestrukturiranju

Ob začetku prestrukturiranja Teša in Premogovnika Velenje prihodnje leto, in ne šele v letu 2033, bo prihranek po besedah premierja Goloba znašal več kot milijardo evrov. »Namenili ga bomo za prestrukturiranje. Če bi ga dali za emisijske kupone, bi bil izgubljen, tako pa bo namenjen tudi za naložbe v nove vire energije,« je poudaril.