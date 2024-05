Pred dnevi smo pisali o lažnem profilu na družbenem omrežju facebook, ki si je nadel ime Tjaša Vrabec, ukradel profilno fotografijo od ene izmed slovenskih blogerk ter začel ponujati vstopnice za poslovilno tekmo Gorana Dragića avgusta v Stožicah: »Prodam 4 karte za Dragićevo poslovilno tekmo (rdeč ring),« se glasi klasična objava lažne Tjaše, s katero je že več ljudi pretentala, da so ji poslali denar, za vstopnice pa so se obrisali pod nosom. Krade fotografije Ko smo kontaktirali več ljudi, ki so pod objavami v različnih skupinah na facebooku tarnali, da jih je Tjaša peljala žejne čez vodo...