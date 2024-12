Globoko pod zemljo jih je varovala sv. Barbara

Na Ponikvi pri Žalcu so pripravili že 18. srečanje rudarjev s sveto mašo in počastili god svoje zavetnice sv. Barbare. Dogodka se je udeležilo 33 uniformiranih rudarjev. V Premogovniku Velenje jih je v vseh letih sicer kruh služilo zelo veliko; danes je le še 10 delovno aktivnih, 72 jih je v zasluženem pokoju.

Smrtni udarec z mečem naj bi ji zadal oče, ki ga je še isti dan ubila strela.

Slaba polovica vseh se je tudi letos zbrala pred Slomškovim domom, v katerem sicer že nekaj časa deluje vrtec Ponikva, ki čaka na izgradnjo nove enote. Pod Srečka Lednika, ki je bil več let predsednik sveta KS Ponikva, zdaj pa je podžupan Občine Žalec, so se rudarji postavili v postroj. V spremstvu duhovnika Janka Rezarja in diakona Andreja Vrabiča so se nato v koloni in ob cerkvenih zvonovih odpravili v župnijsko cerkev sv. Pankracija.

Že 18. so se poklonili svoji zavetnici.

Na čelu ešalona je bila četverica rudarjev s praporjem, rudarskima svetilkama in kipcem sv. Barbare, ki krasi njihovo kapelico v kletnih prostorih župnišča: pred nekaj leti so tam namreč rudarji eno steno preuredili v podobo rudniškega rova s podporjem, sredi stene pa izdelali tudi kapelico, v kateri ima prostor kipec sv. Barbare.

Predsednik organizacijskega odbora Srečko Lednik je nagovoril zbrane.

Na sam praznik oziroma prvo ali drugo decembrsko nedeljo, ki je bližje 4. decembru, kipec tradicionalno vzamejo iz kapelice in ga v sprevodu odnesejo v župnijsko cerkev sv. Pankracija, kjer se poklonijo njenemu spominu.

Za nov začetek

Tudi letos so rudarji ob prihodu v cerkev ob sv. Barbari prižgali vsak svojo svečko, se posedli in se ob mašnem obredu poklonili zavetnici. V imenu organizacijskega odbora je kamerade nagovoril Lednik in poudaril pomen rudarskega praznika in sv. Barbare, ki jih je varovala pri delu globoko pod zemljo.

4. DECEMBRA

goduje zavetnica rudarjev.

Spomnil je tudi, da je njihova zavetnica umrla mučeniške smrti, saj je hotela postati kristjanka. Spomnil pa je tudi na zdajšnji adventni čas in njegovo sporočilo, da je vedno mogoče začeti znova. Še več o sv. Barbari, ki naj bi ji smrtni udarec z mečem zadal oče, ki pa ga je še isti dan ubila strela, je spregovoril župnik Rezar.

Tudi letos je mašo ob spremljavi orgel obogatil župnijski mešani pevski zbor.

Po obredu, ki ga je ob spremljavi orgel bogatilo cerkveno petje mešanega pevskega zbora župnije, je v imenu Župnijske karitas spregovorila še Štefanija Kos Zidar in predstavila prav posebni stenski koledar za leto 2025, ki vključuje sakralno dediščino njihovih domačij. Zatem so rudarji v postroju odnesli kipec sv. Barbare nazaj v kapelico, sledilo je prisrčno druženje v dvorani Zadružnega doma Ponikva z rudarsko malico in z obljubo, da se ob letu osorej znova sestanejo in proslavijo praznik zavetnice.