Globe so visoke! Raje se izognite temu prekršku, preden vas zasači kontrolor

Jesen je čas, ko se avtobusi mestnega prometa po poletnem zatišju spet dodobra napolnijo s potniki. Kljub jasnim pravilom, da je treba za vožnjo z avtobusom plačati, pa se nekateri temu plačilu še vedno izognejo. Zadoščenje nad »švercanjem« je lahko kratkega veka, saj kontrolorji vestno nadzorujejo potnike in ni jih malo, ki so globo že morali plačati. Na javnem podjetju Ljubljanski potniški promet (LPP) so v lani odvzeli približno 4500 kartic Urban, izdali približno 16.700 opozoril, ter podali približno 3600 predlogov za uvedbo postopka na Mestni inšpektorat Mestne občine Ljubljana.

Na vprašanja, kakšni so postopki vodenja v primeru, če kontrolor na avtobusu izsledi slepega potnika, so nam odgovorili z LPP in Inšpektorata MU MOL. Kontrolorji LPP namreč nimajo pristojnosti za posredovanje glob in podatke o kršitelju posredujejo mestnemu inšpektoratu. Ti pa izdajo odločbo o prekršku in kršitelju naložijo plačilo kazni. Ob tem pa sledi še plačilo sodne takse.

Kaj se zgodi v primeru, če potnik ne validira mesečne karte ali ne plača vožnje in ga pri tem ujame kontrolor?

V primeru, da potnik ne validira mesečne vozovnice, kontrolor potnika opozori, da je potrebno to vedno storiti. Če na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice ali dobroimetja, kontrolor kartico odvzame.

LPP zoper takega kršitelja poda predlog za uvedbo postopka na Inšpektorat MU MOL zaradi kršitve drugega odstavka 22. člena odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnega linijskega prevoza potnikov. Enako sledi tudi, če potnik pri sebi ob kontroli nima ničesar.

V primeru, da opravlja nadzor na avtobusih inšpektor, kršitelju neposredno izda plačilni nalog, v primeru mladoletnika pa mora na pristojno sodišče podati obdolžilni predlog.

Kakšna je globa v primeru, da prekršek stori mladoletna oseba in kakšna v primeru, da je prekrškar star nad 18 let?

Globa zaradi neplačila voznine na LPP avtobusih je določena z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in znaša 40 evrov za vse.

Inšpektorat MU MOL pa pri vsakem primeru dodatno ugotavlja tudi protipravno pridobljeno premoženjskopravno korist. Zoper mladoletne osebe Inšpektorat MU MOL ne izdaja glob, saj je za njihovo obravnavo pristojno okrajno sodišče glede na naslov bivanja.

Kakšen je celotni postopek pri mladoletnih kršiteljih in kakšen pri odraslih?

Ne glede na to, ali gre za mladoletno ali polnoletno osebo, LPP kot oškodovanec v postopku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških poda predlog pristojnemu prekrškovnemu organu na Inšpektorat MU MOL. Če je ugotovljeno, da je kršitelj mladoletna oseba, se na pristojno okrajno sodišče (okrajno sodišče glede na naslov bivanja mladoletnika) poda obdolžilni predlog skupaj s predlogom oškodovanca (LPP). Sodišče v postopku odloča tudi o odvzemu pridobljene premoženjskopravne koristi. V primeru, da posamezen sodnik odloči, da se ta odvzame, jo mora mladoletnik oziroma njegov skrbnik nakazati na LPP. Premoženjskopravna korist predstavlja ceno ene vozovnice (1,3 evra).

Pri odraslih osebah celotni postopek vodi prekrškovni organ Inšpektorata MU MOL, ki na podlagi Zakona o prekrških pred izdajo Odločbe o prekršku kršitelja obvesti o prekršku in se ga pouči o pravicah ter ga pozove, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Na podlagi zbranih obvestil, dokazov in prejetih izjav prekrškovni organ izda odločbo o prekršku. Z odločbo se odmeri tudi sodna taksa, kot jo določa Zakon o prekrških, in odvzame premoženjskopravna korist (višina cene ene vozovnice).

V katerih primerih je treba k sodniku za prekrške

Odraslim osebam za storjene prekrške po Odloku o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ni potrebno k sodniku za prekrške, saj prekrškovni postopek v celoti vodi prekrškovni organ Inšpektorata MU MOL. V primeru vložitve zahteve za sodno varstvo zoper odločbo pa mora odrasla oseba k sodniku, če sodišče odloči, da bo posameznika zaslišalo.

Če so kršitelji mladoletne osebe, pa se na podlagi Zakona o prekrških njihova obravnava, kot že pojasnjeno, vodi na pristojnih okrajnih sodiščih.

Je poleg globe treba plačati tudi vozovnico v vrednosti 1,30 €?

Če kršitelj ni poravnal vozovnice, ni imel veljavne mesečne ali letne vozovnice, potem mora poravnati tudi pridobljeno protipravno premoženjsko korist.

Kakšen je torej lahko celotni strošek za mladoletno in odraslo osebo?

Mladoletni kršitelji so obravnavani individualno, zanje pristojno sodišče ukrepa na podlagi Zakona o prekrških, ki tudi določa sankcije za mladoletne kršitelje.

Pri odraslih kršiteljih pa je za kršenje Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov predpisana globa 40 evrov, s tem povezani stroški sodne takse, ki so določeni v Zakonu o sodnih taksah, in za globo znašajo 40 evrov, ter morebitna premoženjska protipravna korist (cena ene vozovnice).

Če se v postopku ugotovi, da je bil prekršek storjen v takih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, lahko prekrškovni organ izda tudi opomin, za katerega je prav tako kot pri globi treba poravnati morebitno premoženjsko protipravno korist in sodno takso, ki po Zakonu o sodnih taksah znaša 30 evrov.

Celotni strošek v primeru izrečene globe je torej 81,3 evra, če ne upoštevano, da je plačilo globe izvedeno v roku za možnost plačila globe v polovičnem znesku, oziroma 61,3 evra, če upoštevamo, da je globa plačana v roku za možnost plačila polovičnega zneska globe. V primeru izreka opomina je treba plačati 31,3 evra. Sodne takse ni mogoče plačati v polovičnem znesku.

Glede na višino navedenih stroškov v primerjavi s ceno vozovnice vse potnike pozivamo k doslednemu plačevanju voznine.

Kaj se zgodi v primeru, da potnik globe ne želi plačati?

Če kršitelji ne poravnajo naložene globe, ki je bila izdana z Odločbo o prekršku, je ta predana v izterjavo na Finančno upravo Republike Slovenije.

Ali mesečna vozovnica za pretekli mesec še velja prvih pet dni v novem mesecu?

Subvencionirana mesečna velja prvi delovni dan v mesecu, medtem ko ostale mesečne vozovnice (delavska, osnovnošolska) veljajo do petega dne v naslednjem mesecu.

Koliko kontrolorjev na običajni delovni dan nadzoruje potnike?

12 kontrolorjev.

Koliko prekrškov se v povprečju ugotovi na mesec in ali kakšen od mesecev posebej izstopa?

V povprečju je ugotovljenih med 2.000 in 3.000 prekrškov na mesec. V poletnih mesecih, ko je potovanj z avtobusi manj, pa med 1.500 in 2.000.

Imajo kontrolorji kakšne slabe izkušnje z nesramnimi ali agresivnejšimi potniki, ki se poskušajo izogniti plačilu vožnje?

Imajo, predvsem so izpostavljeni verbalnemu nasilju, se je pa v letos zgodil tudi fizični napad na kontrolorja, ki je bil zaradi posledic napada dalj časa bolniško odsoten.