Izbor za miss sveta je najstarejše in tudi najbolj prestižno lepotno tekmovanje, letošnji bo 8. decembra v indijskem Srinagarju. Udeležilo se ga bo več kot 90 lepotic z vsega sveta, tudi Slovenka. Katera bo nosila naziv najlepše na tej strani Alp in kronico na glavi, bomo izvedeli 21. septembra, ko bo v Radljah ob Dravi potekala finalna prireditev, na njej pa bo na najboljše upalo 12 finalistk.

Danes fotografije vseh objavljamo še enkrat, po vrstnem redu, kot se bodo predstavljale na modni stezi, a le ena bo osvojila laskavi naziv najlepše in seveda kronico, ki ji jo bo predala aktualna miss Vida Milivojša. Mimogrede: na letošnji izbor se je prijavilo približno dvesto deklet!

Izberite svojo favoritko in glasujte za Miss Slovenskih novic. Lahko glasujete tudi po pošti. Glasovnico najdete v tiskani izdaji Slovenskih novic.

Za styling kandidatk je poskrbel Poročni kotiček, za ličenje Alja Jerman in Amela Deljanin, za frizuro Anthony Delgado. Fotografije je v dvorcu Radlje posnel Dejan Nikolič.

1. Nika Šalamon, 22 let

2. Nina Kokot, 22 let

3. Špela Godvajs, 25 let

4. Alida Tomanič, 19 let

5. Andjela Jakimovska, 22 let

6. Ava Domina Zamuda, 21 let

7. Nada Hejja, 19 let

8. Tijana Bektašević, 21 let

9. Ines Marjetič, 26 let

10. Aleksandra Matan, 26 let

11. Ana Ivanc, 20 let

12. Pika Kenda, 22 let

Šteje prav vse

Doslej smo se že navadili, da izbor Miss Slovenije za miss sveta ni zgolj lepotno tekmovanje, seveda je krasno, če je dekle lepo, a videz še zdaleč ni vse, dekle mora imeti še kup drugih odlik in talentov. Šteje prav vse, od simpatičnosti in izžarevanja življenjske energije do želje po učenju. »Izjemno sem zadovoljna, kako se je v zadnjih letih projekt Miss Slovenije pod geslom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo! vsebinsko razvijal. Imamo poslovne partnerje, s katerimi delimo enake vrednote in si stojimo ob strani. Brez njih se projekt ne bi mogel razvijati v takšni smeri, saj med drugim vsem našim finalistkam v obliki izobraževanj omogočajo dostop do znanja, ki jim bo na življenjski poti zelo koristilo. Hvaležna sem za vsakega izmed njih. Seveda tudi Slovenskim novicam, ki našo vsebino predstavljate širši javnosti,« je dejala Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenija za miss sveta.

Za svojo favoritko

Nazaj k izboru: na sklepni prireditvi se bo dvanajsterica predstavila v treh izhodih, a ne v kopalkah, šestčlanska žirija – ta kandidatke spremlja od začetka letošnjega projekta, saj se pri točkovanju upošteva tudi to, kako so napredovale, se razvijale – bo razglasila, katera od dvanajsterice bo nosila naziv miss Slovenije 2023, poleg tega najbolj zaželenega naziva pa bodo podelili še druge, tudi miss Slovenskih novic, ki jo boste izbrali vi, dragi bralke in bralci. Za svojo favoritko lahko glasujete z glasovnico, ki jo objavljamo danes, pošljite jo na naš dobri znani naslov Slovenske novice, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Miss, upoštevali bomo vse tiskane glasovnice, ki jih bomo prejeli do vključno ponedeljka, 18. septembra. Glasujete lahko seveda tudi prek naše spletne strani. Kandidatka, ki ji boste namenili največ glasov, bo, kot rečeno, postala miss Slovenskih novic, prav zlahka pa se primeri, da bo miss našega in vašega najljubšega časopisa okronana tudi za najlepšo, kar se je v preteklosti že zgodilo, ali se bo tudi letos, pa bomo morali še malo počakati.