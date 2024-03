Mislili so, da bodo ostali morda dva meseca, a bodo počasi vstopili v tretje leto bivanja v Sloveniji. Marina Dolibec, Bohdana Kovtun, Nikita Bolšakov in Mihajlo Gorjainov so mladi glasbeniki iz Ukrajine, ki so k nam prišli približno dva tedna po začetku ruske agresije na Ukrajino. Dve leti po tistem znajo slovensko, še vedno je v središču (morda celo bolj) njihovega življenja glasba, še vedno hrepenijo po domovini. Mislili so, da bodo ostali dva meseca, a počasi že vstopajo v tretje leto bivanja v Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel Vsi štirje mladi sogovorniki tako rekoč brez premisleka do dneva...