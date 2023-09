Glas ljudstva pred ministrstvom za zdravje risal črtice

V iniciativi Glas ljudstva so popoldne pred ministrstvom za zdravje pripravili protestno akcijo, s katero so želeli opozoriti na vse slabše razmere v zdravstvu. Na tla pred ministrstvo so risali črtice, ki predstavljajo ljudi brez izbranega pediatra, osebnega zdravnika oz. ginekologe ter vse, ki na zdravstvene storitve čakajo nedopustno dolgo.

V iniciativi Glas ljudstva so nedavno pripravili novelo zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Nanjo so se v sredo odzvale koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, ki so napovedale, da bodo nekatere predlagane rešitve vključile v spremembe treh sistemskih zakonov, ki jih pripravljajo.

Namere koalicijskih strank, da akutne težave uredijo na sistemski ravni, v Glasu ljudstva pozdravljajo, saj so taki ukrepi nedvomno nujno potrebni. »A po letu prelomljenih časovnic in ignoriranja vsakršnih nujnih ter strokovno utemeljenih pobud in predlogov se ne moremo več zadovoljiti z le še eno obljubo in novo časovnico, ki ukrepe ponovno prestavlja za nekaj mesecev v prihodnost,« so opozorili predstavniki iniciative.