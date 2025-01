V nadaljevanju preberite:

Zaradi prostorske stiske v Centru za zaščito in reševanje (CZR) Domžale s sedežem na Količevem in tudi v matični osnovni šoli v Dobu namerava domžalska občina odkupiti 12.000 kvadratnih metrov zemljišč v Dobu. Tam bi kasneje zgradili oba objekta. Del prebivalcev preselitvi CZR v neposredno bližino OŠ nasprotuje. Zahtevajo, da se zemljišča ohranijo za gradnjo objektov za potrebe družbenih dejavnosti. V ta namen so zbrali 170 podpisov, peticijo pa posredovali občinskemu vodstvu.